Fun tonight, Lady Gaga: lyrics, traduzione e testo

Di Alberto Graziola venerdì 29 maggio 2020

Lady Gaga, Fun tonight: significato canzone, lyrics e traduzione

Fun Tonight è un brano di Lady Gaga presente nel nuovo disco, Chromatica, uscito oggi, 29 maggio 2020. Ecco cosa ha dichiarato la cantante sul pezzo:

Una canzone che significa molto per me e ogni volta che la ascolto, mi sento mancare il fiato perché non posso dirti quante notti quelle persone mi hanno davvero amato, cercando di farmi sorridere, ridere o essere ottimista, e non avevo la possibilità di essere felice, semplicemente non c'era. Ma poi ho voluto scrivere questa musica e ascoltarla di nuovo e dire: "Perché è così divertente? Perché è così felice? '

In apertura post audio della canzone, a seguire testo e traduzione del pezzo:

Lady Gaga, Fun tonight, Lyrics

[Verse 1]

Feelin' something that I can't explain (Oh)

Think it's a wound I still entertain (Oh)

I'd do anything to numb the flame (Oh)

I guess I'm just on fire these days (Oh)

I can't see straight, I can't see me

There's too much hurt caught in between

Wish I could be what I know I am

This moment's hijacked my plans

[Pre-Chorus1]

I'm feelin' the way that I'm feelin', I'm feelin' with you

I stare at the girl in the mirror, she talks to me too

[Chorus2]

Yeah, I can see it in your face

You don't think I've pulled my weight

Maybe it's time for us to say goodbye 'cause

I'm feelin' the way that I'm feelin', I'm feelin' with you

I'm not havin' fun tonight

[Verse 2]

You love the paparazzi, love the fame

Even though you know it causes me pain

I feel like I'm in a prison hell

Stick my hands through the steel bars and yell

What happens now? I'm not okay

And if I scream, you walk away

When I'm sad, you just wanna play

I've had enough, why do I stay?

[Pre-Chorus1]

I'm feelin' the way that I'm feelin', I'm feelin' with you

I stare at the girl in the mirror, she talks to me too

[Chorus2]

Yeah, I can see it in your face

You don't think I've pulled my weight

Maybe it's time for us to say goodbye 'cause

I'm feelin' the way that I'm feelin', I'm feelin' with you

I'm not havin' fun tonight

[Bridge5]

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

I'm not havin' fun tonight

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

I'm not havin' fun tonight

[Chorus2]

Yeah, I can see it in your face

You don't think I've pulled my weight

Maybe it's time for us to say goodbye 'cause

I'm feelin' the way that I'm feelin', I'm feelin' with you

I'm not havin' fun tonight

Lady Gaga, Fun tonight, Traduzione

Sento qualcosa che non posso spiegare (Oh)

Penso che sia una ferita che continuo a prendere in considerazione (Oh)

Farei qualsiasi cosa per intorpidire la fiamma (Oh)

Immagino di essere solo in fiamme in questi giorni (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente, non riesco a vedermi

C'è una grande ferita intrappolata nel mezzo

Vorrei poter essere quello che so di essere

Questo momento ha dirottato i miei piani

Sento il modo in cui mi sento, mi sento con te

Fisso la ragazza allo specchio, anche lei parla con me

Sì, posso vederlo sulla faccia

Non pensi che abbia tirato il mio peso

Forse è tempo per noi di dirci addio perché

Sento il modo in cui mi sento, mi sento con te

Non mi sto divertendo stasera

Adori i paparazzi, adori la fama

Anche se sai che mi provoca dolore

Mi sento come se fossi in un inferno di prigione

Infila le mani tra le barre d'acciaio e grida

Che succede ora? non sto bene

E se grido, te ne vai

Quando sono triste, vuoi solo giocare

Ne ho abbastanza, perché resto?

Sento il modo in cui mi sento, mi sento con te

Fisso la ragazza allo specchio, anche lei parla con me

Sì, posso vederlo sulla faccia

Non pensi che abbia tirato il mio peso

Forse è tempo per noi di dirci addio perché

Sento il modo in cui mi sento, mi sento con te

Non mi sto divertendo stasera

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Non mi sto divertendo stasera

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Non mi sto divertendo stasera

Sì, posso vederlo sulla faccia

Non pensi che abbia tirato il mio peso

Forse è tempo per noi di dirci addio perché

Sento il modo in cui mi sento, mi sento con te

Non mi sto divertendo stasera