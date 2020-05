Free Woman, Lady Gaga: lyrics, traduzione e testo

Di Alberto Graziola venerdì 29 maggio 2020

Lady Gaga, Free Woman: significato canzone, lyrics traduzione e testo

Free Woman è una traccia presente nel nuovo album di Lady Gaga, Chromatica, uscito oggi, venerdì 29 maggio 2020. Ecco cosa ha dichiarato la cantante sulla canzone:

"Sono stata aggredita sessualmente da un produttore musicale. Ha unito tutti i miei sentimenti sulla vita, sentimenti sul mondo, sentimenti sull'industria, ciò che ho dovuto scendere a compromessi e attraversare per arrivare dove sono. E ho dovuto metterlo lì. E quando sono stato finalmente in grado di celebrarlo, ho detto: "Sai cosa? Non sono niente senza una mano ferma. Non sono niente se non so di poterlo fare. Sono ancora qualcosa se non ho un uomo, sono una donna libera ". Stavo dicendo: "Non mi definirò più una sopravvissuta o una vittima di violenza sessuale. Sono solo una persona libera, che ha attraversato un po' di merd*"

In apertura post l'audio della canzone, a seguire testo e traduzione:

Lady Gaga, Free Woman, Lyrics

[Intro1]

(I'll remember that, I'll remember that)

(I'll remember that, that I)

(I'll remember that, I'll remember that)

(I'll remember that, that I)

[Verse 1]

I walk the downtown, hear my sound

No one knows me yet, not right now

But I am bound to set this feeling in motion

I walk the downtown, hear my sound

[Pre-Chorus2]

I say that I want it, want it (Be free)

Don't fight it, fight it

But if I'm gonna go for it

I'll remember that, that

I say that I want it, want it (Be free)

Don't fight it, fight it

But if I'm gonna go for it

I'll remember that, that I

[Chorus3]

I'm not nothing without a steady hand

I'm not nothing unless I know I can

I'm still something if I don't got a man

I'm a free woman, oh-oh (Be free)

[Post-Chorus4]

Oh yeah

(Be free)

[Verse 2]

This is my dancefloor I fought for

A heart, that's what I'm livin' for

So light up my body and kiss me too hardly

We own the downtown, hear our sound

[Pre-Chorus2]

I say that I want it, want it (Be free)

Don't fight it, fight it

But if I'm gonna go for it

I'll remember that, that

I say that I want it, want it (Be free)

Don't fight it, fight it

But if I'm gonna go for it

I'll remember that, that I

[Chorus3]

I'm not nothing without a steady hand (I'm a free woman)

I'm not nothing unless I know I can (I'm a free woman)

I'm still something if I don't got a man

I'm a free woman, oh-oh (Be free; c'mon, woo)

[Post-Chorus4]

I'm a free woman

I'm a free woman (Be free)

I'm a free woman

I'm a free woman, oh-oh (Be free)

Oh yeah (I'm a free woman)

[Chorus3]

I'm not nothing without a steady hand (I'm a free woman)

I'm not nothing unless I know I can (I'm a free woman)

I'm still something if I don't got a man

I'm a free woman (Oh), oh-oh (Be free)

Lady Gaga, Free Woman, Traduzione

(Me lo ricorderò, lo ricorderò)

(Ricorderò quello, che io)

(Me lo ricorderò, lo ricorderò)

(Ricorderò quello, che io)

Scendo in centro, sento il mio suono

Nessuno mi conosce ancora, non adesso

Ma sono tenuto a mettere in moto questa sensazione

Vado in centro, sento il mio suono

Dico che lo voglio, lo voglio (sii libero)

Non combatterlo, combatterlo

Ma se lo farò

Ricorderò quello, quello

Dico che lo voglio, lo voglio (sii libero)

Non combatterlo, combatterlo

Ma se lo farò

Me lo ricorderò, che io

Non sono niente senza una mano ferma

Non sono niente se non so di poterlo fare

Sono ancora qualcosa se non ho un uomo

Sono una donna libera, oh-oh (sii libera)

o si

(Sii libero)

Questo è il mio dancefloor per cui ho combattuto

Un cuore, ecco per cosa sto vivendo

Quindi illumina il mio corpo e baciami troppo forte

Possediamo il centro, sentiamo il nostro suono

Dico che lo voglio, lo voglio (sii libero)

Non combatterlo, combatterlo

Ma se lo farò

Ricorderò quello, quello

Dico che lo voglio, lo voglio (sii libero)

Non combatterlo, combatterlo

Ma se lo farò

Me lo ricorderò, che io

Non sono niente senza una mano ferma (sono una donna libera)

Non sono niente a meno che non sappia che posso (sono una donna libera)

Sono ancora qualcosa anche se non ho un uomo

Sono una donna libera, oh-oh (sii libera; dai, woo)

Sono una donna libera

Sono una donna libera (sii libera)

Sono una donna libera

Sono una donna libera, oh-oh (sii libera)

Oh sì (sono una donna libera)

Non sono niente senza una mano ferma (sono una donna libera)

Non sono niente a meno che non sappia che posso (sono una donna libera)

Sono ancora qualcosa se non ho un uomo

Sono una donna libera (Oh), oh-oh (Sii libera)