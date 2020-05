Alice, Lady Gaga; lyrics, traduzione e audio

Di Alberto Graziola venerdì 29 maggio 2020

Lady Gaga, Alice: significato canzone, testo, traduzione, lyrics

"Alice" di Lady Gaga rende omaggio al romanzo del 1865, Alice nel Paese delle Meraviglie, poi reso popolare dal film rifacimento animato del 1951. La storia vede la giovane Alice addormentarsi e svegliarsi in un mondo fantastico concettualizzato, pieno di personaggi immaginari e antropomorfi, ognuno dei quali rappresenta un ostacolo nella vita da superare.

Per tutto il percorso, Gaga collega la sua incapacità di trovare la pace nella sua vita al bisogno di Alice di sopravvivere alle difficoltà di crescere e mantenere la tranquillità.

Inizialmente si pensava che la traccia riguardasse la cagnolina d'infanzia di Gaga, Alice, scomparsa nel 2013, tuttavia Gaga lo ha negato dopo aver rivelato diversi passaggi dei testi in un'intervista a Zane Lowe.

Qui sotto audio, testo e traduzione del brano.

Lady Gaga, Alice, Lyrics

[Intro1]

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland, Wonderland

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Set me free (Ah-ah-ah)

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Set me free (Ah-ah-ah)

[Verse 1]

Could you pull me out of this alive? (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

Where's my body? I'm stuck in my mind (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

[Pre-Chorus2]

(Oh ma-ma-ma, oh ma-ma-ma)

I'm tired of screaming

(Oh-ma-ma-ma, oh-ma-ma-ma)

At the top of my lungs

(Oh m-mother, oh m-mother)

I'm in the hole, I'm falling down, down

So down, down

[Chorus3]

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland, Wonderland

[Post-Chorus4]

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

[Verse 2]

Sick and tired of waking up

Screaming at the top of my lungs

Think I might've just left myself behind

Maestro, play me your symphony

I will listen to anything

Take me on a trip, DJ, free my mind

[Chorus3]

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland

My name isn't Alice

But I'll keep looking, I'll keep looking for Wonderland, Wonderland

[Post-Chorus4]

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

Take me home

Take me to Wonderland, Wonderland

[Outro7]

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Set me free (Ah-ah-ah)

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Set me free (Ah-ah-ah)

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese delle Meraviglie

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese della Meraviglie, il Paese delle Meraviglie

Ah ah ah ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Liberami (Ah-ah-ah)

Ah ah ah ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Liberami (Ah-ah-ah)

Potresti tirarmi fuori viva da questo? (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

Dov'è il mio corpo? Sono bloccato nella mia mente (Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)

(Oh ma-ma-ma, oh ma-ma-ma)

Sono stanco di urlare

(Oh-ma-ma-ma, oh-ma-ma-ma)

Nella parte superiore dei miei polmoni

(Oh mamma, mamma mamma)

Sono nella buca, sto cadendo, giù

Quindi giù, giù

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese delle Meraviglie

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese della Meraviglie,

il Paese delle Meraviglie

Stufa di svegliarmi

Gridando con miei polmoni

Penso che potrei essermi lasciato alle spalle

Maestro, suonami la tua sinfonia

Ascolterò qualsiasi cosa

Portami in viaggio, DJ, libera la mia mente

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese delle Meraviglie

Non mi chiamo Alice

Ma continuerò a cercare, continuerò a cercare il Paese della Meraviglie,

il Paese delle Meraviglie

Portami a casa

Portami nel Paese delle Meraviglie, nel Paese delle Meraviglie

Portami a casa

Portami nel Paese delle Meraviglie, nel Paese delle Meraviglie

Portami a casa

Portami nel Paese delle Meraviglie, nel Paese delle Meraviglie

Portami a casa

Portami nel Paese delle Meraviglie, nel Paese delle Meraviglie

Ah ah ah ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Liberami (Ah-ah-ah)

Ah ah ah ah

Ah, ah, ah, ah (Ah)

Liberami (Ah-ah-ah)