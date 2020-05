DARK: il nuovo singolo della Dark Polo Gang (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 28 maggio 2020

Il testo e il video ufficiale del nuovo singolo della Dark Polo Gang.

Dal 28 maggio 2020, è disponibile il video ufficiale di DARK, primo estratto da Dark Boys Club, il nuovo mixtape della Dark Polo Gang che, la settimana scorsa, ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Nel video di DARK, girato a Roma e diretto da Late Milk e Acid Enrico, appaiono anche Sick Luke e Youngotti, i due produttori del brano, e i rapper Ski & Wok e Oni One.

Di seguito, trovate il testo di DARK; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Dark Polo Gang - DARK: il testo

Siamo Dark come il buio e la notte

Mezzo K di K dentro padelle sporche, ok

Scopo una tipa in uniforme

No rap, trap, no cap, la piazza è il mio roster

Siamo Dark come il buio e la notte

Mezzo K di K dentro padelle sporche, ok

Scopo una tipa in uniforme

No rap, trap, no cap, la piazza è il mio roster.

Cambio pelle come uno snake, mai andato sopra uno skate

La tua bitch la schiaccio come Kobe con gli L.A.

Fumo erba, non mi basta, droghe nella mia giacca

Sto in giro con la banda, chiamate la Finanza

Jeans Amiri neri in pelle di serpente

Dark Boys Club, baby, Triplosette Entertainment

Sposato con la Gang, non mi fido di un infame

Addosso ho m*rda designer, alla tua tipa piace

Ok, stelle sul collo, ma non mettiamo Givenchy

Problemi di rabbia, ma non prendiamo Rivotril

Caricatore esteso ti manda giù all'inferno

Figlio del padreterno, crocifisso sullo sterno.

Siamo Dark come il buio e la notte

Mezzo K di K dentro padelle sporche, ok

Scopo una tipa in uniforme

No rap, trap, no cap, la piazza è il mio roster

Siamo Dark come il buio e la notte

Mezzo K di K dentro padelle sporche, ok

Scopo una tipa in uniforme

No rap, trap, no cap, la piazza è il mio roster.