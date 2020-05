Hola Kitty, Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey: ascolta il nuovo brano

Di Alberto Graziola giovedì 28 maggio 2020

E’ uscito oggi su tutte le piattaforme digitali HOLA KITTY, il nuovo, attesissimo brano di Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey, in uscita per Island Records. Dopo aver stupito tutti sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con la sua identità definita e senza filtri, Elettra torna a far parlare la sua musica, tirando fuori il suo caratteristico istinto felino sui ritmi trascinanti del nuovo pezzo.

Scritto da Elettra assieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da LA$$A, HOLA KITTY è un ritorno al cantato in spagnolo che ha cosi tanto contraddistinto la carriera di Elettra, e conquista dal primo ascolto per le sonorità catchy e i beat irresistibili, con un ritornello che è una sorta di ipnotico richiamo animale, in perfetto stile Lamborghini.

HOLA KITTY è stato anticipato ieri dall’uscita su Youtube di 13 video cartoon, uno per ogni traccia di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi. Il mood tra il giocoso e il soft pulp delle coloratissime animazioni, riflette in pieno lo stile di Elettra e il suo approccio alla musica.

Qui sotto audio e testo della canzone:

Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey, Hola Kitty, Lyrics

[Intro: Elettra Lamborghini]

Elettra (Elettra)

LA-LA-LA-LA-LA$$A, ¿qué pasa?

Elettra Lamborghini

[Coro: Elettra Lamborghini]

Hol-Hol-Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere'-Quiere' rasguñar? 'Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na', más na', más na'

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

[Verso 1: Elettra Lamborghini]

Ho-Ho-Ho-Hola kitty, kitty, kitty, kitty bam-bam

Yo soy la gatita que tú quiere' guayar (Mmm-hmm)

Me vengo fácil cuando tú me llama' (Ajá)

No me gusta el agua, pero tú siempre me mojas (No)

Pa' ti no soy un tabú, ven embárrame este tattoo

Des-Desde Italia hasta Perú

Vamo' a montar un revolú

[Puente: Elettra Lamborghini]

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty, kitty

Ven aquí, ven aquí, ven aquí (Ven aquí)

Ven aquí, ven aquí, ven aquí

[Coro: Elettra Lamborghini]

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere'-Quiere' rasguñar? 'Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na', más na', más na'

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

[Verso 2: Bizzey]

Soy yo un puero (Wow)

Puero, puero, puero, puero, puero (Wow)

Klim in die paal voor dinero (Mira)

Dat ding in m'n broek da's pas net zo

Tú-Tú-Tú sabe', I like it mala

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitch, ik wil je lala (Ey, ey, ey, ey, ey)

Herken de stijl, ik ben de vader (Wow, wow, wow, wow, wow)

Kom hier met je Hello Kitty-ondergoed (Rrra)

Kom zitten op m'n tollie, doet je wanden goed (Yeah)

Ik ga niet liegen, je hebt een kitty die niet onderdoet (Oh)

[Coro: Elettra Lamborghini]

Hol-Hol-Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ah)

Hol-Hol-Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)

¿Quiere'-Quiere' rasguñar? 'Tonce pégate más

Quiere tocarme, no quiere más na', más na', más na'

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá, ajá)

Hola kitty, kitty, kitty, kitty (Ajá)