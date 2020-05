Sour Candy, Lady Gaga feat. BLACKPINK: lyrics, testo e traduzione

Di Alberto Graziola giovedì 28 maggio 2020

Lady Gaga feat. BLACKPINK, Sour Candy: significato canzone, lyrics, traduzione

Ecco Sour Candy, il brano di Lady Gaga feat. BLACKPINK presente nell'album di inediti "Chromatica", in uscita il 29 maggio 2020.

Ecco le parole della popstar nel parlare della collaborazione con le BLACKPINK:

"Quando le ho chiamate e ho chiesto se volevano scrivere una canzone con me, erano così felici e motivate. È stata una collaborazione davvero eccitante. Volevo festeggiarle perché amano le donne potenti come noi, e volevano anche festeggiarmi, e ci siamo divertiti molto insieme in questa canzone. Ero entusiasta di sentirle interpretare la canzone in coreano e ho detto loro che la parte era così creativa e divertente. Sono rimasto colpito quando ho sentito la loro voce. Sono una donna, davvero talentuosa e orgogliosa di essere il 5 ° membro delle BLACKPINK (in questa canzone)"

Qui sopra potete ascoltare la canzone, a seguire testo e traduzione.

Lady Gaga feat. BLACKPINK, Sour Candy, Lyrics

[Intro: Jennie]

So-sour candy

(So-sour candy)

[Chorus: Jennie & Lisa]

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Rosé, Jisoo, Jennie & Lady Gaga]

Ask me to be nice and then I'll do it extra mean

더파개펴적하, 너다 왜 가내치

있어 전개 라마둘러

나 푸장아게? 너 야, 너 야

If you wanna fix me, then let's break up here and now

거의캐 몸, 너 눈빛에는 가릴 거니까

주다보면 너기뭅시, 소리질러와

Uh-huh, uh-huh

(Oh, oh, oh-oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I'm hard on the outside

But if you give me time

Then I can make time for your love

I'm hard on the outside

But if you see inside, inside, inside

[Verse 2: Lady Gaga]

I might be messed up, but I know what's love

You want a real taste, at least I'm not a fake

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

I'll show you what's me

Close your eyes, don't peek

Now I'm undressing

Unwrap sour candy

Come, come, unwrap me

Come, come, unwrap me

Come on, sour candy

(Oh, oh, oh-oh)

[Refrain: Lady Gaga]

I'm hard on the outside

But if you give me time

Then I can make time for your love

I'm hard on the outside

But if you see inside, inside, inside

[Chorus: Rosé & Lisa]

I'm sour candy, so sweet then I get a little angry, yeah

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I'm super psycho, make you crazy when I turn the lights low

Sour candy, yeah, yeah, yeah, yeah

[Outro: Lady Gaga]

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

So-sour candy

Take a bite, take a bite

Sour candy

Lady Gaga feat. BLACKPINK, Sour Candy, Traduzione

[Introduzione: Jennie]

Caramella acida

(Caramelle aspra)

Sono una caramella acida, così dolce che poi mi arrabbio un po ', sì

Caramella acida, sì, sì, sì, sì, sì

Sono super psicopatico, ti faccio impazzire quando spengo le luci

Caramella aspra, sì, sì, sì, sì

Chiedimi di essere gentile e poi lo farò in più

Se vuoi sistemarmi, allora rompiamo qui e ora

Uh, eh

(Oh oh oh oh)

Sono duro fuori

Ma se mi dai tempo

Allora posso trovare il tempo per il tuo amore

Sono duro fuori

Ma se vedi dentro, dentro, dentro

Potrei essere incasinato, ma so cos'è l'amore

Vuoi un vero assaggio, almeno non sono un bluff

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Ti mostrerò cosa sono io

Chiudi gli occhi, non sbirciare

Ora mi spoglio

Scarta la caramella acida

Vieni, vieni, scartami

Vieni, vieni, scartami

Dai, caramella acida

(Oh oh oh oh)

Sono dura fuori

Ma se mi dai tempo

Allora posso trovare il tempo per il tuo amore

Sono dura fuori

Ma se vedi dentro, dentro, dentro

Sono una caramella acida, così dolce che poi mi arrabbio un po ', sì

Caramella acida, sì, sì, sì, sì, sì

Sono super psicopatico, ti faccio impazzire quando spengo le luci

Caramella aspra, sì, sì, sì, sì

Dai un morso, dai un morso

Caramella così amara

Dai un morso, dai un morso

Caramella così acida

Dai un morso, dai un morso

Caramella così amara

Dai un morso, dai un morso

Caramella acida