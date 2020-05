Kid Vicious, Palazzine: il misterioso progetto lanciato da Marracash e Coez (Testo e Video)

Di Fabio Morasca giovedì 28 maggio 2020

Il testo e il video del singolo d'esordio di Kid Vicious, artista dall'identità misteriosa.

Kid Vicious è il nome di un progetto musicale misterioso lanciato da Marracash e Coez, attraverso i loro rispettivi profili ufficiali sui vari social.

Palazzine è il singolo d'esordio di Kid Vicious, artista, quindi, dall'identità ancora non svelata, che vede la partecipazione del rapper di Barona, reduce dal grandissimo successo di Persona, e del cantautore e rapper romano.

Il singolo, prodotto dallo stesso Kid Vicious, che rientra nel filone dell'hip house, una fusione tra house e hip hop molto in voga in questo periodo, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 27 maggio 2020.

Per quanto riguarda Marracash e Coez, i due artisti sono alla loro terza collaborazione. L'ultima è contenuta proprio nell'album Persona (la canzone Quelli che non pensano - Il cervello).

Di seguito, trovate il testo di Palazzine; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Kid Vicious feat. Marracash e Coez, Palazzine: il testo

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace.

Spezzami il cuore, lo vedi che

Non c'è più niente di me e di te

Serve un momento per meditare

Cerca la pace in un calumet

Fumiamo ruggine

Con le tue cugine tutte firmate

Chiamiamo cucciole

Pure le lucciole sopra le strade

Alzo il volume soltanto per

Zittire il vuoto della mia via

Mo' che hai voluto la bicicle'

Dai pedala che andiamo via

Fumiamo ruggine, ascoltiamo Kool G Rap dietro le grate

Vedi le luci blu riflesse su queste tute acetate, oh, no.

Eh, what do you mean

Che cosa vuoi da me

Se non so dove guardare

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale.

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace.

Palazzine

Pa-palazzine

Palazzine.

La fase 3, riaprono i night

Già siamo in hype

Drip rosa shocking di Supreme

Shopping su Prime

Abbino tuta e mascherina

Coca e aspirina

Party privato con famiglia

E la mia famiglia è la gang

Sto fumando troppo, l'erba è scarsa

Ma mi aiuta Flaco da Barça

Manda un Glovo e metti tanta salsa

Manda il globo in ansia

Tic tac, è il tempo che passa

Tik Tok, chiusi in una stanza che danzano

Leggo la bibbia quarantenato

Tu, fra', sei rimasto una scimmia, quale antenato

Sogno Mauritius, che paradiso

In coda per la spesa c'è Maurizia Paradiso.

Uh, what do you mean

Che cosa vuoi da me

Se non so dove guardare

Non è in 3D quello che vuoi da me

Mi sembra quasi reale.

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace

Palazzine blu metallizzate

Rosse le tute acetate

Fumiamo ruggine dietro le grate

Fuori è un delirio, è così che ci piace.

Palazzine

Pa-palazzine

Palazzine

Pa-palazzine.