Tu lo sai: il singolo che segna il ritorno di Pago (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca mercoledì 27 maggio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Pago.

Pago è un cantautore sardo, principalmente noto per la hit Parlo di te, uno dei tormentoni dell'estate 2005 che riuscì ad entrare nella top ten dei singoli più venduti in Italia.

Negli ultimi due anni, invece, si è parlato di Pago soprattutto per la sua vita privata, considerate le sue partecipazioni ai reality show di Canale 5, Temptation Island Vip 2 e Grande Fratello Vip 5.

Tu lo sai è il singolo che segna il ritorno sulle scene musicali di Pago. Tu lo sai, ballad pop acustica incisa con chitarra acustica, pianoforte e violoncello, è disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali.

Di seguito, trovate il testo di Tu lo sai; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Pago - Tu lo sai: il testo

La canzone fa così

oggi è solo lunedì

sai dove ti porterei

al mare.

Ma cosa ci andiamo a fare

piove non c'è neanche il sole

nemmeno un ombrellone

dove poterci riparare.

Chissà cosa stai pensando

perché io ti sto pensando

in questo tempo che passa lento

come una foglia caduta e portata dal vento.

Dove arriverai

dove arriverai.

Tu lo sai

potrei fare anche il giro del mondo

che tornerai.

E soltanto questione di tempo

tu lo sai

vorrei solo spezzare il silenzio

ma non ho più le parole per spiegare

quanto fa male.

Sguardo verso l'orizzonte

tra le vele e i motoscafi

sdraiati con l'unico desiderio

di addormentarmi ancora ancora

e il pensiero che mi sveglierò ed è già domani

senza più questo mare

dove ogni giorno mi perdo

e ritrovarmi la notte nei sogni soltanto

soltanto con te.

Tu lo sai

potrei fare anche il giro del mondo

che tornerai.

E soltanto questione di tempo

tu lo sai

quante volte ti ho detto io non ti lascerò mai

adesso che non so che fare

mi guardo il mare.

Finalmente la luna piena

chissà

chissà domani chissà

come sarà.

Chissà domani chissà

chissà domani chissà

come sarà.

Chissà domani chissà

chissà domani chissà

come sarà.

Chissà domani chissà

chissà domani chissà

come sarà.

Chissà domani chissà

chissà domani chissà

come sarà.

La canzone fa così.