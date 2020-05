Boy George: "Ho scritto così tanta musica che ne ho a sufficienza per sei o sette album"

Boy George si unisce all'elenco degli artisti che sono riusciti a rendere produttivo il periodo di quarantena e isolamento. Il cantante, infatti, ha ammesso, al podcast "Grounded With Louis Theroux", di aver scritto molta musica inedita, sebbene convinto che non tutta sia meritevole di essere pubblicata.

"Ho scritto così tanta musica che ne ho a sufficienza per sei o sette album. Non sto dicendo che ogni singola cosa sia buona, ma ho firmato un accordo poco prima di Natale con una società chiamata Primary Wave, il cui compito è uscire e pubblicare la tua musica nei film. Possiedo il copyright con loro. È una nuova esperienza per me possedere la mia musica "