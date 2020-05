Rain on me, Lady Gaga e Ariana Grande: le recensioni del nuovo singolo (Vota il sondaggio)

Vociferato e atteso da settimane, è finalmente uscito "Rain on me", il nuovo singolo di Lady Gaga e Ariana Grande estratto dall'album Chromatica (in uscita il 29 maggio 2020). Dopo il rilascio mondiale della canzone, è anche arrivato il video interpretato dalle due cantanti. Il pezzo ha già ottenuto diversi record (dallo streaming alla numero 1 mondiale su iTunes in poche ore) e sembra piazzarsi senza troppe esitazioni al primo posto della classifica Billboard Hot 100.

Ma la critica internazionale, come ha giudicato il brano? Scopriamolo insieme con alcune delle prime recensioni uscite sul pezzo.

Partiamo da un dato di fatto: "Rain on Me" ha ricevuto recensioni molto positive, con i critici che hanno elogiato le capacità vocali delle due cantanti e la natura edificante del pezzo. Adam White di The Independent ha dato a "Rain on Me" quattro stelle su cinque, definendo la canzone come "tre minuti di melodramma euforico" e un "trionfo teatrale e rigenerante". Joey Nolfi di Entertainment Weekly ha descritto "Rain on Me" pronto a "portare i fan in un paradiso sonoro" con un "banger terapeutico".

Mikale Wood del Los Angeles Times lo ha definito "una gemma di auto-potenziamento dal pugno di ferro". Althea Legapsi dei Rolling Stone ha definito la canzone parlando di "ringiovanimento", osservando che i cantanti offrono "uno scambio di chiamate e risposte" mentre "promuovono gli aspetti ringiovanenti della situazione, nonostante i sentimenti metaforici del maltempo".

Dave Quinn da People ha evidenziato come la "Grande abbia toccato le sue note più alte" e "La voce audace di Gaga" che "echeggia in tutto il brano mentre canta," Rain on me "e" Hands up to the sky / I'm be your galaxy "." Quinn Moreland di Pitchfork ha elogiato la canzone, scrivendo che "trae il suo potere da due donne che si collegano a livello emotivo". In un'entusiasmante recensione, Brenden Wetmore dei Paper ha descritto la canzone come "assolutamente elettrica fino alla fine, dopo aver caricato abbastanza emozioni grezze e crepacuore per alimentare un intero circuito di luci stroboscopiche".

Craig Jenkins della rivista New York si è complimentato con la voce e il ritmo delle due cantanti e ha pensato che la canzone "sarà una grande hit", perché "ha quei successi pop memorabili di qualità nebulosa in cui il testo sembra distintamente incentrato su una cosa ma anche sul nulla in particolare.

Rania Aniftos dei Billboard pensa che" la canzone metta in mostra sia la voce ineguagliabile di Ariana Grande sia quella di Lady Gaga ". Matt Melis di Conseguence of Sound lo ha definito un "elemento di dinamite". Pensa anche che "sia la liberazione di cui tutti noi abbiamo avuto bisogno almeno una dozzina di volte durante questa pandemia", sottolineando il suo messaggio edificante: "Non importa quanto sia grave la tempesta, resisteremo e forse ne usciremo un po' più puliti dall'altro lato del dolore. Alexa Camp di Slant Magazine era meno entusiasta, e mentre sosteneva che" Rain on Me "è" un miglioramento rispetto a "Stupid Love" ", ha descritto la canzone come" due cantanti troppo zelanti che carcano di capire chi può cantare meglio dell'altro nel corso dei tre minuti di ottimizzazione delle classifiche della traccia "e ha criticato il ritornello della canzone.

