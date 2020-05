Story of my life, Sergio Sylvestre e Alborosie: nuovo singolo dal 29 maggio 2020

Di Alberto Graziola martedì 26 maggio 2020

Sergio Sylvestre e Alborosie, Story of my life; significato canzone, testo e video

Da venerdì 29 Maggio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Story of my life” descritto come

un viaggio dalla Puglia alla Giamaica, un brano nato dalla collaborazione di Sergio Sylvestre e Alborosie

Story of my life è un brano dal respiro internazionale, moderno e carico di significato. Sergio Sylvestre e Alborosie intrecciano le loro voci perfettamente dando vita ad un sound accattivante. La canzone parla di come sia importante non dimenticare mai le proprie origini e di salvaguardare le proprie amicizie per tutta la vita.

Ecco il commento di Sergio Sylvestre:

“Questo è un brano che ho voluto fortemente pubblicare perché mi rappresenta e perché mi entusiasma, ho coinvolto da subito i miei fan spoilerando il pezzo mesi fa sui miei social per sapere cosa ne pensassero. “Story of my life” non ha bisogno di traduzione…parla di me ma forse racconta in qualche maniera, anche di tutti voi! In macchina con me, in giro per il mondo un cantante e un musicista favoloso…Alborosie, dalla Puglia alla Giamaica…because we are all reggae people !!!”

La base è stata prodotta dallo stesso Alborosie con Luca Tarantino, giovane producer pugliese, inoltre il brano si avvale dell’importante collaborazione di Gary Noble (vincitore di 3 Grammy) e Chris Athens per mixaggio e mastering.