Brian May: "Ho avuto un piccolo infarto" (video)

Brian May racconta di un problema di salute recente

Dopo aver avuto un incidente mentre stava facendo giardinaggio, Brian May ha raccontato, nelle scorse ore, di aver avuto un altro problema di salute che ha necessitato di un'operazione.

Il chitarrista ha avuto un "piccolo infarto" aggiungendo di aver sofferto per circa 40 minuti di dolore e oppressione al petto.

Nel video, May ha rivelato che il suo medico lo ha portato all'ospedale, dove ha scoperto di avere tre arterie ostruite, ed è stato trattato dai medici come un "caso di emergenza".

"In realtà ho scoperto di avere tre arterie che erano congestionate e in pericolo di bloccare la fornitura di sangue al mio cuore"

Sebbene alcuni gli abbiano raccomandato di avere un triplo bypass cardiaco, il musicista ha detto al pubblico che ha optato per tre stent: tubi corti di rete metallica che agiscono come "un'impalcatura" per aiutare a mantenere aperta un'arteria.

Il chitarrista ha detto che dopo una "incredibile operazione" da parte dei medici, è uscito dall'ospedale, sentendosi notevolmente bene.

"Quando sono uscito, era come se non fosse successo nulla - non riuscivo a sentire cosa era successo, non riuscivo a sentire nulla"

