Sadder badder cooler, Tove Lo: lyrics, traduzione e video ufficiale

Di Alberto Graziola lunedì 25 maggio 2020

Tove Lo, Sadder badder cooler: significato canzone, testo e video

Tratto dall'album "Sunshine Kitty (Paw Prints Edition)", Sadder badder cooler è il nuovo singolo di Tove Lo che potete ascoltare cliccando sull'immagine in apertura post (insieme al relativo video che accompagna il pezzo).

Qui sotto, invece, a seguire, testo e traduzione della canzone.

Tove Lo, Sadder badder cooler, Lyrics

[Chorus1]

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

Than I was when I met you

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah (Yeah)

[Verse 1]

You toast your friends 'cause I left

But you know I'm never coming back in

Once I walk out the door

Screw our loose ends in this war

It was all about the power play, babe

And I can't do it no more

[Pre-Chorus2]

Heartbreak pays bills

You lose, I win

[Chorus1]

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

Than I was when I met you (Sadder, badder, cooler)

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I'm sadder (Sadder, badder, cooler), I'm badder

I'm cooler, yeah (Yeah)

[Verse 2]

Love a good cry in the night

Oh, this sad girl life, just do it for me

Come to my pity party

Done with my pride, I don't mind

I just wanna be dramatic tonight

And make this song about me

[Pre-Chorus2]

Heartbreak pays bills

You lose, I win

[Chorus1]

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

I'm sadder, I'm badder, I'm cooler, yeah

Than I was when I met you (Sadder, badder, cooler)

Than I was when I met you, oh yeah (Yeah)

I'm sadder (Sadder, badder, cooler), I'm badder

I'm cooler, yeah (Yeah)

[Post-Chorus6]

Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

(I'm sadder, I'm badder) Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

(I'm sadder, I'm badder) Ooh (Sadder, badder, cooler)

Why am I cooler than you? (Yeah)

[Outro7]

Sadder, badder, cooler

Yeah

Sadder, badder, cooler

Yeah, yeah

Tove Lo, Sadder badder cooler, Traduzione

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato, oh sì (sì)

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì, sì (sì)

Brindi con i tuoi amici perché me ne sono andata

Ma sai che non tornerò mai più

Una volta che esco dalla porta

Al diavolo tutte le nostre questioni una volta che è finita questa guerra

Tutto riguardava il gioco di potere, piccolo

E non posso più farlo

Il cuore infranto paga le bollette

Tu perdi, io vinco

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato, oh sì (sì)

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì, sì (sì)

Oh, questa triste vita di una ragazza, fallo per me

Vieni alla mia festa della pietà

Fatto con il mio orgoglio, non mi dispiace

Voglio solo essere drammatica stasera

E fare che questa canzone parli di me

Il cuore infranto paga le bollette

Tu perdi, io vinco

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato

Di quanto non fossi quando ti ho incontrato, oh sì (sì)

Sono più triste, più cattiva, più divertente, sì, sì (sì)

Ooh (più triste, più cattiva, più divertente)

Perché sono più cool di te? (Si)

Ooh (più triste, più cattivo, più divertente)

Perché sono più cool di te? (Si)

(Sono più triste, sono più cattiva) Ooh (Più triste, più cattiva, più divertente)

Perché sono più cool di te? (Si)

(Sono più triste, sono più cattiva) Ooh (Più triste, più cattivo, più divertente)

Perché sono più cool di te? (Si)

Più triste, più cattiva, più cool

si

Più triste, più cattivo, più divertente

Si si