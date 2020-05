Lady Gaga e Ariana Grande, Rain on me: è debutto record, la canzone più ascoltata in streaming del 2020

Di Alberto Graziola sabato 23 maggio 2020

Rain on me, record di streaming per il duetto di Lady Gaga e Ariana Grande

Rain On me, l'atteso duetto tra Lady Gaga e Ariana Grande incluso in Chromatica (in uscita venerdì 29 maggio), è diventato realtà ieri, a partire dalle 6 di mattina, ora italiana. E il brano, rilasciato in tutto il mondo, ha già conquistato un record importante e di tutto rispetto. Secondo quanto riportato dall'affidabile Chart Data, infatti, la canzone -al suo debutto- è stata la più ascoltata del 2020, in streaming su Spotify. In poche ore, è stato così battuto il record di "The Scotts", di Travis Scott e Kid Cudi, fino a ieri in vetta con ben 7.45 milioni di streaming.

Dai dati emersi, la curiosità e l'attesa era così alta che, in 24 ore, l'esordio del pezzo ha superato questa cifra imponente.