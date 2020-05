Maestro Pellegrini, Boxe è il nuovo singolo (video)

Di Alberto Graziola venerdì 22 maggio 2020

Maestro Pellegrini, Boxe: il video della canzone

Dal 18 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali “BOXE” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano estratto dall’album d’esordio di MAESTRO PELLEGRINI.

“Boxe” è una delicata canzone d’amore e di paura: un brano che parla di una relazione cara all’autore, ma che descrive anche il timore, insito in ogni storia d’amore, che tutto possa improvvisamente finire per eventi e cause più forti di noi.

Ecco le parole del musicista:

«“Boxe” è una canzone storta, senza un ritornello vero e proprio ma che segue un flusso narrativo con un inizio e una fine, un po' come il corso della vita e, chissà, forse anche quello dell'amore. Nella prima parte il brano è quindi una riflessione sulle aspettative che una coppia ha all'inizio di una storia, sogni che si fanno pensando che tutto sia possibile, se condiviso e cercato veramente insieme. Nella seconda parte invece il brano affronta la preoccupazione di quanto questi progetti non possano mai prescindere da elementi universali che non sono sotto al nostro controllo e che, in un attimo, ci possono allontanare per sempre cambiando drasticamente il corso degli eventi».

