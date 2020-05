Amici Speciali, seconda puntata 22 marzo 2020: anticipazioni

Di Alberto Graziola venerdì 22 maggio 2020

Amici Speciali, seconda puntata in diretta venerdì 22 maggio 2020

Amici Speciali torna con la seconda puntata, in diretta, questa sera, venerdì 22 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

Sono due le squadre in gara:

Squadra bianca: Michele Bravi, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random (cantanti), Andreas Muller e Alessio Gaudino (ballerini)

Squadra blu: The Kolors, Irama e Alberto urso (cantanti) e Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas (ballerini)

A giudicare le loro performance artistiche: il pubblico da casa che vota inviando un sms al numero 477.000.1 (con nome o codice squadra) i cui proventi vengono devoluti alla protezione civile e la giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli,

Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato e poi Anna Pettinelli radio rds, Daniela Cappelletti radio italia, Federica Gentile radio rtl 102 e alessandro sansone radio 105. E ancora Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

“Amici speciali” con Tim insieme per l’italia è prodotto da fascino p.G.T. Per mediaset. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi.

Appuntamento questa sera dalle 21,30 per scoprire chi sarà il vincitore della puntata dopo il trionfo di Alessio Gaudino sette giorni fa.