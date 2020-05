Bloody Valentine, Machine Gun Kelly: traduzione, lyrics e video (con Megan Fox)

Di Alberto Graziola giovedì 21 maggio 2020

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine: significato canzone, traduzione e lyrics

"Bloody Valentine" vede Machine Gun Kelly sperare in qualcosa di reale con un amante, facendo un notevole distacco dall'attitudine diffidente nei confronti del tradimento rispetto a Hotel Diablo del 2019. Ha annunciato la canzone via Twitter il 27 aprile 2020, definendolo il "primo singolo" dal nuovo disco, Ticket To My Downfall.

Nel video ufficiale della canzone troviamo l'attrice Megan Fox.

Qui sotto testo e traduzione, in apertura post la clip del brano.

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine, Lyrics

[Verse 1]

Okay

The simulation just went bad

But you're the best I ever had

Like handprints in wet cement

She touched me, it's permanent

[Pre-Chorus1]

In my head, in my head

I couldn't hear anything you said, but

In my head, in my head

I'm callin' you "girlfriend," what the fuck?

[Chorus2]

I don't do fake love

But I'll take some from you tonight

I know I've got to go

But I might just miss the flight

I can't stay forever, let's play pretend

And treat this night like it'll happen again

You'll be my bloody valentine tonight

[Verse 2]

I'm overstimulated and I'm sad

I don't expect you to understand

It's nothing less than true romance

Or am I just makin' a mess?

[Pre-Chorus1]

In my head, in my head

I'm lyin' naked with you, yeah

In my head, in my head

I'm ready to die holding your hand

[Chorus2]

I don't do fake love

But I'll take some from you tonight (Take some from you tonight)

I know I've got to go

But I might just miss the flight

I can't stay forever, let's play pretend

And treat this night like it'll happen again

You'll be my bloody valentine tonight

[Bridge5]

I can't hide

How I feel about you inside

I'd give everything up tonight

If I could just have you, be mine

Be mine, baby

I can't hide (I cannot hide these feelings, no)

How I feel about you inside (I cannot hide these feelings)

I'd give everything up tonight (I'd give up everything for you)

If I could just have you, be mine (I'd give up everything)

Be mine (Ayy)

[Chorus2]

I don't do fake love

But I'll take some from you tonight (Take some from you tonight)

I know I've got to go

But I might just miss the flight

I can't stay forever, let's play pretend

And treat this night like it'll happen again

You'll be my bloody valentine tonight

[Outro7]

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (Just tonight)

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (Just tonight)

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (Just tonight)

Na-na-na, na-na-na (In my head, in my head)

Na-na-na-na-na-na-na (Just tonight)

(Were we on time? Should we try—)

Machine Gun Kelly - Bloody Valentine, Traduzione

[Strofa 1]

La simulazione è andata male

Ma tu sei la migliore che abbia mai avuto

Come stampe a mano in cemento bagnato

Mi ha toccato, è permanente

Nella mia testa, nella mia testa

Non riuscivo a sentire nulla di ciò che hai detto, ma

Nella mia testa, nella mia testa

Sei la mia ragazza, che cazzo

[Ritornello8]

Non fingo di fare l’amore, ma stasera ne prendo un po' da te

So che devo andare, ma potrei perdere l'aereo

Non posso restare per sempre, giochiamo a fingere

E passiamo questa notte come se dovesse succedere ancora

Sarai il mio dannato San Valentino stasera

[Strofa 2]

Sono troppo eccitato e sono triste

Non mi aspetto che tu capisca

Non è niente di meno che una vera storia d'amore

O sto solo facendo confusione

Nella mia testa nella mia testa

Sto sdraiato nudo con te sì

Nella mia testa, nella mia testa

Sono pronto a morire tenendoti la mano

[Ritornello8]

Non fingo di fare l’amore, ma stasera ne prendo un po' da te

So che devo andare, ma potrei perdere l'aereo

Non posso restare per sempre, giochiamo a fingere

E passiamo questa notte come se dovesse succedere ancora

Sarai il mio dannato San Valentino stasera

[Ponte10]

Non posso nascondere

Quello che provo per te

All'interno

Rinuncerei a tutto

Stasera

Se solo potessi essere mia

Essere la mia bambina, bambina

Non posso nascondere

Quello che provo per te

All'interno

Rinuncerei a tutto

Stasera

Se solo potessi essere mia

Essere la mia bambina

(Non posso nascondere questi sentimenti, non

Non posso nascondere questi sentimenti

Rinuncerei a tutto per te

Rinuncerei a tutto)

[Ritornello8]

Non fingo di fare l’amore, ma stasera ne prendo un po' da te

So che devo andare, ma potrei perdere l'aereo

Non posso restare per sempre, giochiamo a fingere

E passiamo questa notte come se dovesse succedere ancora

Sarai il mio dannato San Valentino stasera

[Outro7]

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (solo stanotte)

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (solo stanotte)

Na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na (solo stanotte)

Na-na-na, Na-na-na (il mio dannato, il mio dannato)

Na-na-na-na-na-na-na (solo stanotte)

(Siamo in tempo? Dovremmo provare)