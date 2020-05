I Don't Search I Find, Madonna: nuovo singolo dal 22 maggio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 21 maggio 2020

Madonna, I Don't Search I Find: significato canzone, testo e video

Dopo l'impronta latina di "Medellin" insieme a Maluma (disco d’Oro in Italia, Top 10 nella classifica radio, oltre 49 milioni di stream su Spotify e 46 milioni di visualizzazioni su YouTube), il tocco hip-hop di “Crave” in collaborazione con SWAE LEE e la ballad "I rise", Madonna torna in radio con il nuovo singolo dance “I don't search i find”.

Il brano è tratto dall'ultimo album "MADAME X" e si è posizionato persino al #1 nella Dance Club Songs Chart di Billboard.

Disponibile anche l'EP "I Don't search i find (Remixes)", recentemente uscito, che ha raggiunto il #1 della classifica degli album su iTunes in Italia.

Qui sotto testo e traduzione del pezzo.

Madonna, I Don't Search I Find, Lyrics

[Intro1]

Finally, enough love

[Refrain2]

I don't search, I find

I don't search, I find

[Verse 1]

I found love

I found something new

I found you

Yeah, I found you

Platinum gold, inside your soul

I found light, I found emotion

[Refrain2]

I don't search, I don't search

I don't search, I find

[Spoken Interlude]

It's our gypsy blood

We live between life and death

Waiting to move on

And in the end

We accept it

We shake hands with our fate

And we walk past

There's no rest for us in this world

Finally enough love

[Refrain2]

I don't search, I find

[Verse 2]

I found peace (I found peace)

I found a new view (I found a new view)

I found you (I found you)

Yeah, I found you (I found you)

[Refrain2]

(Platinum gold) I don't search, I find (Inside your soul)

(Inside your soul) I don't search, I find (Inside your soul)

[Outro6]

Finally, enough love

Finally, enough love

(Finally, enough love) Yeah, it's coming (Inside your soul)

Finally, enough love (Inside your soul)

(Finally, enough love) Yeah, it's coming (Inside your soul)

(Finally, enough love) Yeah, it's coming (Inside your soul)

(Inside your soul)

Finally, enough love

Madonna, I Don't Search I Find, Traduzione

Intro]

Finalmente, abbastanza amore

[Ritornello7]

Non cerco, trovo

Non cerco, trovo

[Verso 1]

ho trovato l'amore

Ho trovato qualcosa di nuovo

ti ho trovato

Sì, ti ho trovato

Oro platino, dentro la tua anima

Ho trovato luce, ho trovato emozione

[Ritornello7]

Non cerco, non cerco

Non cerco, trovo

[Interludio parlato]

È il nostro sangue di zingari

Viviamo tra la vita e la morte

In attesa di andare avanti

E alla fine

Lo accettiamo

Ci stringiamo la mano con il nostro destino

E passiamo oltre

Non c'è riposo per noi in questo mondo

Finalmente abbastanza amore

[Ritornello7]

Non cerco, trovo

[Verso 2]

Ho trovato la pace (ho trovato la pace)

Ho trovato una nuova vista (ho trovato una nuova vista)

Ti ho trovato (ti ho trovato)

Sì, ti ho trovato (ti ho trovato)

[Ritornello7]

(Oro platino) Non cerco, trovo (Dentro la tua anima)

(Nella tua anima) Non cerco, trovo (Nella tua anima)

[Outro6]

Finalmente, abbastanza amore

Finalmente, abbastanza amore

(Finalmente, abbastanza amore) Sì, sta arrivando (dentro la tua anima)

Finalmente, abbastanza amore (dentro la tua anima)

(Finalmente, abbastanza amore) Sì, sta arrivando (dentro la tua anima)

(Finalmente, abbastanza amore) Sì, sta arrivando (dentro la tua anima)

(Dentro la tua anima)

Finalmente, abbastanza amore