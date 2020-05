Asia Argento a EPCC: "A X Factor stavo bene, ero perfetta come giudice, nessuno più bravo di me" (video)

Nel 2018, Asia Argento fu scelta per ricoprire il ruolo di giudice a X Factor Italia. Affiancò in tutte le puntate delle selezioni Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Ma nei live venne sostituita da Lodo Guenzi a causa dell'accusa di molestie da parte dell'attore Jimmy Bennett. La decisione ha interrotto così un percorso interessante che poteva essere confermato proprio nelle dirette del talent show. Ma così non è stato.

Martedì, Asia Argento è stata ospite del programma "EPCC", condotto da Alessandro Cattelan e in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno, alla guida anche di X Factor. E, dopo aver parlato di come ha vissuto il lockdown, è stato toccato l'argomento della sua esclusione del programma, nel 2018. E' stato mostrato il messaggio registrato, ai tempi, da Cattelan, che raccontava dell'assenza di Asia Argento ai live, sostituita da Lodo Guenzi.

In studio, l'attrice e regista ha riso nell'aver rivisto il video e ha approfittato di un gioco virtuale per sostituire il messaggio originale di Cattelan con il suo intervento e le sue parole:

Asia ha poi ribadito di essere interessata a tornare nel programma e che è stata un'esperienza che rifarebbe:

"Mi sono divertita tantissimo. A X Factor stavo bene. Infatti secondo me torneranno quelli di X Factor... voi... come diceva mia nonna "Tanto qua devi tornare ... in pugno..." in ginocchio da me. Torneranno lo so, ero perfetta, mai nessuno più bravo di me"