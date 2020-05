Israel Kamakawiwo'ole per il Doodle di Google del 20 maggio 2020 (Over the rainbow, video)

Di Alberto Graziola mercoledì 20 maggio 2020

Israel Kamakawiwo'ole, chi è: canzoni, la fama con Over the rainbow e l'omaggio di Google

Oggi il doodle di Google è dedicato a Israel Kamakawiwo'ole che avrebbe compiuto, il 20 maggio 2020, 61 anni.

E' stato un cantante e musicista nativo delle Hawaii, conosciuto anche con i soprannomi di di Bruddah Iz, o Bradda IZ, oppure semplicemente IZ.

La fame è arrivata nel 1993 grazie al disco "Facing Future" che includeva il medley di Over the Rainbow (colonna sonora del film Il mago di Oz) e What a Wonderful World (standard portato al successo da Louis Armstrong) suonati con l'ukulele.

Il brano Hawaii '78, invece, fa parte della colonna sonora del film di surf In God's Hands del 1998.

Israel morì a soli 38 anni per problemi di salute legati ad una seria obesità: arrivò a pesare 343 kg, fu ricoverato diverse volte in ospedale e, per problemi respirati, morì il 26 giugno 1997.

Cliccando sull'immagine in apertura post, potete ascoltare il suo capolavoro evergreen, celebrato oggi, nell'ideale 61esimo compleanno dell'artista.