X, Jonas Brothers feat. Karol G: lyrics, traduzione e testo (video)

Di Alberto Graziola martedì 19 maggio 2020

È online su YouTube il video ufficiale di “X”, nuovo singolo dei Jonas Brothers, trio candidato ai Grammy Awards, con KAROL G, vincitrice del Latin American Grammy Awards.

Il video segue la pubblicazione di “XV”, uno speciale pacchetto composto da due canzoni, “X” e “Five More Minutes”, contenuti come anticipazione all’interno dello speciale live “Happiness Continues”.

Sabato scorso il gruppo ha eseguito per la prima volta “X” con KAROL G allo speciale in prima serata Lebron James’ Graduate Together: America Honors The Class of 2020. La performance è avvenuta dopo il discorso di Barack Obama. Stasera si esibiranno nuovamente alla finale di The Voice su NBC.

Dopo una pausa della durata di sei anni, nel 2019 i Jonas Brothers hanno conquistato il mondo della musica pubblicando a sorpresa “Sucker”, singolo acclamato dalla critica e che ha ottenuto un ottimo successo, fino a ottenere il triplo disco di platino e il debutto alla #1 nella Billboard Hot 100, diventando il primo numero 1 per la band e il primo debutto in questa posizione per una band in questo secolo. I Jonas Brothers hanno poi pubblicato “Chasing Happiness”, un documentario originale di Amazon Prime Video che riporta l’ascesa e il ritorno alla musica dei tre fratelli, per poi rilasciare il loro terzo album #1 “Happiness Begins”, certificato disco di platino. Durante tutto l’anno la band ha continuato a scalare le classifiche e l’”Happiness Begins Tour” ha registrato il sold out, inclusa la data italiana, con oltre 1,2 milioni di biglietti venduti.

Qui sotto testo e traduzione, in apertura post il video ufficiale

[Verse 1: Nick Jonas & Joe Jonas]

Yeah

Ooh-la-la, by the pool, we're singing bailando

Two ni-nights with a view, yeah

Keeping those blinds closed (Yeah)

She said, "I wanna find somebody by nightfall"

Ooh-na-na, could it be ya

Baby, I like you

[Pre-Chorus: Joe Jonas]

Oh, watching her move, I was lost in the rhythms

And she pulled me close by the look in her eyes

Don’t know her name, but I know that I need her

She said, "Boy, you won't be lonely tonight"

[Chorus: Joe Jonas & Nick Jonas]

She said, "Ooh-ooh-ooh"

Kiss me like your ex is in the room

Don't you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

Won't leave me lonely tonight

[Post-Chorus: Joe Jonas]

Yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah

Yeah

[Verse 2: Nick Jonas & Joe Jonas]

Ooh-la-la, make a move, yeah, baby, by last call

Full moon night with the lights off

Baby, your eyes glow (Yeah)

Don’t know why but I feel like I'ma go psycho (Psycho)

Ooh-la-la, if it's cool

Yeah, baby, I'd like to

[Pre-Chorus: Joe Jonas]

Oh, watching her move I was lost in the rhythms

And she pulled me close by the look in her eyes (Yeah)

Don’t know her name, but I know that I need her

She said, "Boy, you won’t be lonely tonight"

[Chorus: Joe Jonas & Nick Jonas]

She said, "Ooh-ooh-ooh" (Ooh-ooh-ooh)

Kiss me like your ex is in the room (Ooh-ooh-ooh)

Don't you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who (Yeah)

Won't leave me lonely tonight

[Verse 3: KAROL G]

Hot, I make you hot (Ah)

Don't be scared of trying something new (Eh, eh)

The desires aren't ever wrong (Wrong; eh)

Put your tongue in my mouth (Mouth; eh)

Live life crazy, crazy, crazy, ah

[Pre-Chorus: KAROL G]

All night dancing with you

Soft and wild like an animal

I know you like it, but this is forbidden

I'm leaving with you, give me a sign

[Chorus: Joe Jonas, KAROL G & Nick Jonas]

She said, "Ooh-ooh-ooh" (Ooh-ooh-ooh)

Kiss me like your ex is in the room (Ooh, ooh, ooh)

Don’t you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

Yeah, yeah, uh

Won't leave me lonely tonight

[Outro: Karol G & Joe Jonas]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Tonight

Someone who

You won’t be lonely tonight

[Verso 1: Nick Jonas e Joe Jonas]

si

Ooh-la-la, a bordo piscina, stiamo cantando bailando

Due notti con vista, sì

Tenendo chiusi (Sì)

Disse: "Voglio trovare qualcuno al calar della notte"

Ooh-na-na, potresti essere tu

Baby, mi piaci

Oh, guardandola muoversi, mi ero perso nei ritmi

E mi ha avvicinato allo sguardo nei suoi occhi

Non conosco il suo nome, ma so che ho bisogno di lei

Disse: "Ragazzo, non sarai sola stanotte"

Lei disse: "Ooh-ooh-ooh"

Baciami come se il tuo ex fosse nella stanza

Non aver paura di qualcosa di nuovo

Se giochi bene, puoi essere quel qualcuno

Sì, quella persona che

Non mi lascerà solo stanotte

Si si si

Si si si

si

Ooh-la-la, fai una mossa, sì, piccola, dall'ultima chiamata

Notte di luna piena con le luci spente

Piccola, i tuoi occhi brillano (sì)

Non so perché, ma mi sento come se fossi psicopatico (Psycho)

Ooh-la-la, se è bello

Sì, piccola, mi piacerebbe

Oh, guardandola muoversi mi ero perso nei ritmi

E mi ha avvicinato allo sguardo nei suoi occhi (Sì)

Non conosco il suo nome, ma so che ho bisogno di lei

Disse: "Ragazzo, non sarai solo stanotte"

Ha detto: "Ooh-ooh-ooh" (Ooh-ooh-ooh)

Baciami come se il tuo ex fosse nella stanza (Ooh-ooh-ooh)

Non aver paura di qualcosa di nuovo

Se giochi bene, puoi essere quel qualcuno

Sì, quella persona che (Sì)

Non mi lascerò solo stanotte

Caldo, ti faccio caldo (Ah)

Non aver paura di provare qualcosa di nuovo (Eh, eh)

I desideri non sono mai sbagliati (Wrong; eh)

Metti la tua lingua nella mia bocca (Bocca; eh)

Vivi la vita pazza, pazza, pazza, ah

Tutta la notte a ballare con te

Morbido e selvaggio come un animale

So che ti piace, ma questo è proibito

Parto con te, dammi un segno

Ha detto: "Ooh-ooh-ooh" (Ooh-ooh-ooh)

Baciami come se il tuo ex fosse nella stanza (Ooh, ooh, ooh)

Non aver paura di qualcosa di nuovo

Se giochi bene, puoi essere quel qualcuno

Sì, quella persona che

Si, si

Non mi lascerà solo stanotte

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Stasera

Qualcuno che

Non sarà solo stanotte