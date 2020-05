Avril Lavigne, concerti 2021 a Milano e Padova: ecco le date ufficiali

Di Alberto Graziola martedì 19 maggio 2020

Avril Lavigne terrà due concerti in Italia nel 2021 dopo la cancellazione delle date previste nel 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus.

12 marzo 2021 - Lorenzini District, Milano

14 marzo 2021 - Padova Fiera

Sono questi i due concerti con i biglietti già disponibili sui circuiti TicketOne e TicketMaster e in tutte le rivendite autorizzate.

Head Above Water” è uscito il 15 febbraio 2019 e sono stati estratti i singoli “Head Above Water” sulla battaglia della cantante canadese con la malattia di Lyme, “Tell Me It's Over”, “Dumb Blonde” con la rapper Nicki Minaj e “I Fell in Love with the Devil”.

L’artista avrebbe dovuto esibirsi quest’anno il 15 e 16 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano con due date sold-out, purtroppo annullate a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19. Avril Lavigne ha recentemente pubblicato il singolo “We are Warriors” i cui proventi andranno devoluti in beneficenza tramite l’associazione PROJECT HOPE per contrastare il COVID-19 nel mondo (per maggiori informazioni: CharityStars.com/Warriors). Il brano è una nuova versione della traccia “Warrior” inclusa nel suo ultimo album “Head Above Water” (BMG), pubblicato nel 2019.