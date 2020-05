Tiziano Ferro, tour 2020 rinviato al 2021, è ufficiale (VIDEO)

Di Massimo Galanto domenica 17 maggio 2020

L'annuncio ufficiale di Tiziano Ferro in un video

L'annuncio ufficiale è arrivato su Instagram. Il tour 2020 di Tiziano Ferro è rinviato al 2021. La notizia arriva dopo la pubblicazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio in materia di contenimento del contagio da coronavirus.

Il cantautore ha ringraziato il governo ricordando che "senza direttive ufficiali non avremmo potuto spostare le date e proteggere gli acquirenti". Quindi ha spiegato che il rinvio dei concerti in programma questa estate in molte città italiane (e non solo, a novembre era prevista una tappa a Bruxelles), da Milano a Torino, da Roma a Lignano Sabbiadoro, da Padova a Firenze, da Ancona a Napoli, da Bari a Messina, da Modena a Cagliari, è dovuto al divieto di "assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020".

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date del 2021. Ferro ha comunicato che Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour per riprogrammare i concerti.

In attesa delle nuove date, le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo.