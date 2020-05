Oops, I did it again, l'album di Britney Spears ha compiuto vent'anni (curiosità e notizie)

domenica 17 maggio 2020

Britney Spears, Oops, I did it again,: l'album compie vent'anni

Oops, I did it again è il secondo album di Britney Spears, rilasciato il 16 maggio 2000. Sono passati vent'anni dal rilascio del secondo disco della cantante che ha confermato, ai tempi, il boom ottenuto dal suo esordio, Baby One More Time.

Il disco ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 vendendo 1.319.193 copie nella prima settimana. È stato il miglior debutto di un'artista donna nella classifica statunitense, superato pochi anni fa, nel 2015, da Adele con il suo album 25. Ottenne la certificazione di disco di diamante dall'associazione RIAA per aver venduto nei soli Stati Uniti più di 10 milioni di copie.

A collaborare con lei furono Max Martin, Eric Foster White, Diane Warren, Babyface.

Quattro i singoli presenti nel disco ed estratti nel tempo. Ad anticipare l'album fu l'omonimo "Oops, I did it again", pubblicato a marzo del 2000.

Secondo estratto fu "Lucky", ad agosto. A questo seguirono "Stronger" e "Don't Let me the last to know".

Curiosità: When Your Eyes Say It doveva essere il quarto singolo dall'album e si iniziò anche a registrare il video musicale ma fu poi sostituito da Don't Let Me Be the Last to Know.

In Italia, Oops!... I Did It Again debuttò alla numero 5 della classifica album italiana, rimanendo tra le prime venti posizioni per tredici settimane.

In inghilterra arrivò al secondo gradino della chart.

La traccia del titolo e la canzone di apertura, "Oops! ... I Did It Again", è stata confrontata con il suo singolo di debutto, "... Baby One More Time" (1998) e vede Spears avvertire un potenziale amante troppo legato a lei: "Ops, pensi che io sia innamorata/ Non sono così innocente". La canzone si ferma anche per una parte parlata, con una frase del film Titanic (1997). Il secondo brano "Stronger" è un brano infuso da R & B, una dichiarazione di indipendenza, in cui la Spears lascia un partner che la tratta come proprietà. La frase "La mia solitudine non mi sta più uccidendo" fa riferimento al verso "la mia solitudine mi sta uccidendo" dalla canzone "... Baby One More Time".

Un'altra traccia infusa da R & B, che aggiunge anche un po 'più di funk al mix, è "Don't Go Knocking on My Door" che vede la Spears ritrovare fiducia dopo una rottura. La quarta traccia è una cover di "(I Can't Get No) Satisfaction" dei Rolling Stones ("[È] stata una mia idea [registrare la canzone]", ha detto Spears. "Ero tipo 'Mi piace questa canzone' e penso che sarà una combinazione davvero interessante lavorare con [il produttore hip-hop] Rodney [Jerkins1] e fare una canzone davvero funky come quella"). La quinta la traccia, "Don't Let Me Be the Last to Know", è stata co-scritta da Shania Twain e dal suo allora marito, produttore Robert "Mutt" Lange, che ha anche prodotto la traccia. La ballata vede la Spears che implora un amante di svelare i suoi sentimenti: "I miei amici dicono che sei preso da me ... ho bisogno di sentirlo direttamente da te".

La sesta traccia "What U See (Is What U Get)" richiede rispetto mentre rimprovera un partner geloso. Il settimo traccia, "Lucky", è una storia straziante della solitudine di una giovane star di Hollywood, a dimostrazione che la fama può essere vuota e fonte di dolore. [25] "Se non manca nulla nella mia vita / Allora perché queste lacrime arrivano di notte?", si chiede.

"One Kiss from You" ha un ritmo in stile reggae e testi sui sentimenti dell'innamoramento e sulla sua rapidità, con Spears che dice che dopo un solo bacio vede il suo intero futuro con il suo amante. La ballad "Where Are You Now" parla del voler sapere dove si trova un amore precedente e cosa sta facendo quella persona, in modo che possa finalmente lasciarlo andare e trovare senso alla chiusura. "Can't Make You Love Me" afferma che macchine e soldi impallidiscono rispetto al vero amore, con la Spears che canta: "Sono solo una ragazza con ha una cotta per te". La mid-tempo "When Your Eyes Say It", scritta dalla cantautrice Diane Warren, combina una sezione di archi con un ritmo hip hop mentre Britney fa il suo debutto come compositrice della ballad "Dear Diary", autobiografica. In pista, canta di voler diventare "molto più che amica" con un ragazzo.