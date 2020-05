Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: nuovo singolo dal 22 maggio 2020

Di Alberto Graziola domenica 17 maggio 2020

Finalmente abbiamo la data d'uscita di Chromatica, il nuovo disco di Lady Gaga. Dopo essere stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, la popstar ha annunciato il 29 maggio 2020 come giornata di rilascio dell'atteso album di inediti.

Da quando Lady Gaga ha svelato la sua tanto attesa lista dei brani di Chromatica, i fan si sono scatenati sulla collaborazione di Ariana Grande, "Rain on Me".

Ma i Little Monsters e gli Arianators non dovranno aspettare molto più a lungo per ascoltare il crossover delle superstar pop. Le cantanti hanno rivelato che "Rain on Me" uscirà il 22 maggio.

La copertina del singolo raffigura Gaga extraterrestre che giace in una grotta con la Grande all'ingresso. La melodia arriverà una settimana prima della pubblicazione di Chromatica.

Qui sotto annuncio e cover.