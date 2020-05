Diodato canta Volare (Nel blu dipinto di blu) all'Arena di Verona: ecco il video

Di Alberto Graziola sabato 16 maggio 2020

Diodato canta Volare all'Arena di Verona: video esibizione

Durante la serata speciale per l'Eurovision Song Contest 2020, sostituito da una serata evento speciale intitolata "Europe Shine a light", Diodato si è collegato, in diretta, per raccontare questo periodo complicato per tutto il mondo. E, invitato dalla conduttrice, ha intonato una delle nostre canzoni più celebri e famose, Nel blu dipinto di Blu aka "Volare", brano musicale del 1958 scritto da Franco Migliacci e Domenico Modugno e da quest'ultimo originariamente interpretato.

Nel blu dipinto di blu partecipò anche all'Eurovision Song Contest 1958 classificandosi al terzo posto.

Ecco il video in apertura post. Qui sotto il celebre testo

Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare, oh, oh!

Cantare, oh, oh, oh, oh!

Nel blu, dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare, oh, oh!

Cantare, oh, oh, oh, oh!

Nel blu, dipinto di blu

Felice di stare lassù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare, oh, oh!

Cantare, oh, oh, oh, oh!

Nel blu, dipinto di blu

Felice di stare lassù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare, oh, oh!

Cantare, oh, oh, oh, oh!

Nel blu, dipinto di blu

Felice di stare lassù

Volare, oh, oh!...