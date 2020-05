Love shine a light, Katrina and The Waves: la canzone vincitrice nel 1997, inno dell'Eurovision 2020

Katrina and The Waves, Love Shine a light: la canzone inno dell'Eurovision 2020

Love Shine a Light è una canzone del gruppo musicale britannico Katrina and the Waves, pubblicato nel 1997 ed estratto dall'album Walk on Water. Il pezzo ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest 1997, vincendo l'evento.

Katrina and The Waves, Love Shine a light, Lyrics

[Verse 1]

Love shine a light in every corner of my heart

Let the love light carry, let the love light carry

Light up the magic in every little part

Let our love shine a light in every corner of our hearts

[Verse 2]

Love shine a light in every corner of my dream

Let the love light carry, let the love light carry

Like the mighty river flowing from the stream

Let our love shine a light in every comer of our dreams

[Chorus1]

And we're all gonna shine a light together

All shine a light to light the way

Brothers and sisters in every little part

Let our love shine a light in every corner of our hearts

[Verse 3]

Love shine a light in every corner of the world

Let the love light carry, let the love light carry

Light up the magic for every boy and girl

Let our love shine a light in every corner of the world

[Chorus1]

And we're all gonna shine a light together

All shine a light to light the way

Brothers and sisters in every little part

Let our love shine a light in every corner of our hearts

And we're all gonna shine a light together

All shine a light to light the way

Brothers and sisters in every little part

Let our love shine a light in every corner of our hearts

[Outro3]

Shine a light in every corner of our hearts

Katrina and The Waves, Love Shine a light, Traduzione

L'amore sprigiona una luce in ogni angolo del mio cuore

Lascia che la luce dell'amore porti, porta la luce dell'amore

Illumina la magia in ogni piccola parte

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo dei nostri cuori

L'amore sprigiona una luce in ogni angolo del mio cuore

Lascia che la luce dell'amore porti, porta la luce dell'amore

Illumina la magia in ogni piccola parte

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo dei nostri cuori

E accenderemo tutti una luce insieme

Tutti illuminano una luce per illuminare la strada

Fratelli e sorelle in ogni piccola parte

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo dei nostri cuori

L'amore sprigiona una luce in ogni angolo del mondo

Lascia che la luce dell'amore porti, porta la luce dell'amore

Illumina la magia per ogni ragazzo e ragazza

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo del mondo

E accenderemo tutti una luce insieme

Tutti illuminano una luce per illuminare la strada

Fratelli e sorelle in ogni piccola parte

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo dei nostri cuori

E accenderemo tutti una luce insieme

Tutti illuminano una luce per illuminare la strada

Fratelli e sorelle in ogni piccola parte

Lascia che il nostro amore illumini una luce in ogni angolo dei nostri cuori

Accendi una luce in ogni angolo dei nostri cuori