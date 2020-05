Eurovision Song Contest 2020, tutte le canzoni e i Paesi partecipanti (senza gara)

Di Alberto Graziola sabato 16 maggio 2020

Eurovision Song Contest 2020, tutte le canzoni dei Paesi partecipanti

A causa del Covid-19, quest'anno la gara consueta dell'Eurovision Song Contest 2020 è stata annullata. Al suo posto, ci saranno le esibizioni dei diversi paesi senza alcuna competizione.

Il nuovo formato creato dalla TV olandese quale alternativa a ESC, vedrà avvicendarsi sul palco virtuale anche alcune stars della storia dell'Eurovisione.

Inoltre, durate la serata verranno presentati momenti dedicati all'emergenza sanitaria e a come è stata vissuta dalla gente d'europa, ed anche una canzone corale, "Love shine a light” dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997, che verrà interpretato da ciascun artista, dal proprio paese.

Qui sotto, a seguire, tutte le canzoni eseguite da ogni Paese:

Albania – Arilena Ara, Fall From The Sky

Armenia – Athena Manoukian, Chains On You

Austria – Vincent Bueno, Alive

Australia – Montaigne, Don’t Break Me

Azerbaijan – Efendi, Cleopatra

Belgium – Hooverphonic, Release Me

Bulgaria – Victoria, Tears Getting Sober

Belarus – Val, Da Vidna

Switzerland – Gjon’s Tears, Répondez-Moi

Cyprus – Sandro, Running

Czech Republic – Benny Cristo, Kemama

Germany – Ben Dolic, Violent Thing

Denmark – Ben & Tan, Yes

Estonia – Uku Suviste, What Love Is

Spain – Blas Cantó, Universo

Finland – Aksel, Looking Back

France – Tom Leeb, Mon alliée (The Best In Me)

United Kingdom – James Newman, My Last Breath

Georgia – Tornike Kipiani, Take Me As I Am

Greece – Stefanίa, Supergirl

Croatia – Damir Kedžo, Divlji Vjetr

Ireland – Lesley Roy, Story Of My Life

Israel – Eden Alene, Feker Libi

Iceland – Daði Freyr, Think About Things

Italy – Diodato, Fai Rumore

Lithuania – The Roop, On Fire

Latvia – Samanta Tīna, Still Breathing

Moldova – Natalia Gordienko, Prison

North Macedonia – Vasil, You

Malta – Destiny, All Of My Love

The Netherlands – Jeangu Macrooy, Grow

Norway – Ulrikke, Attention

Poland – Alicja, Empires

Portugal – Elisa, Medo De Sentir

Romania – Roxen, Alcohol You

Serbia – Hurricane, Hasta La Vista

Russia – Little Big, Uno

Sweden – The Mamas, Move

Slovenia – Ana Soklič, Voda

San Marino – Senhit, Freaky!

Ukraine – Go_A, Solovey