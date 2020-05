Lose Somebody, Kygo & OneRepublic: lyrics, traduzione e testo

venerdì 15 maggio 2020

Kygo & OneRepublic, Lose Somebody: traduzione, lyrics e testo

"Lose Somebody" è il quarto singolo dell'album Golden Hour di Kygo. La canzone è anticipata, come singolo, quando Kygo ha iniziato a seguire OneRepublic su Instagram. Il 12 maggio la canzone è stata rivelata ufficialmente come una collaborazione tra Kygo e OneRepublic.

Il sangue segna la loro seconda collaborazione dopo "Stranger Things", che era nel suo secondo progetto Kids In Love.

Durante la canzone, il cantante Ryan Tedder canta il dover affrontare il dolore e la perdita per scoprire se ami davvero la persona.

Kygo & OneRepublic, Lose Somebody, Lyrics

[Verse 1]

It's a classic "me" mistake

Someone gives me love

And I throw it all away

Tell me, have I gone insane?

Talkin' to myself but I don't know what to say

[Pre-Chorus1]

'Cause you let go

And now I'm holdin' on

I guess you don't know what you got

Until it's gone

[Chorus2]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Verse 2]

So don't tell me it's too late

Hearts are made to bend

Baby, please don't let me break, yeah

I knew I should've stayed

'Cause now you're movin' on

And I don't know what to say

[Pre-Chorus1]

'Cause you let go (Yeah, you let go)

And now I'm holdin' on (I'm holdin' on)

I guess you don't know what you got

Until it's gone

[Chorus2]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Post-Chorus5]

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

Sometimes you gotta lose somebody, yeah

[Chorus2]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Outro7]

Ooh, ooh

You gotta lose some

You gotta lose somebody

Kygo & OneRepublic, Lose Somebody, Traduzione

È un classico "mio" errore

Qualcuno mi dà amore

E butto via tutto

Dimmi, sono impazzito?

Parlando con me stesso ma non so cosa dire

Perché hai lasciato andare

E ora io lo trattengo

Immagino che tu non sappia cosa hai

Fino a che non se n'è andato

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh, e lo faccio, e lo faccio, e lo faccio, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno

Quindi non dirmi che è troppo tardi

I cuori sono fatti per piegarsi

Piccola, per favore, non farmi spezzare, sì

Sapevo che avrei dovuto restare

Perché ora stai andando avanti

E non so cosa dire

Perché hai lasciato andare (Sì, hai lasciato andare)

E ora sto trattenendo (sto trattenendo)

Immagino che tu non sappia cosa hai

Fino a che non se n'è andato

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh, e lo faccio, e lo faccio, e lo faccio, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh, e lo faccio, e lo faccio, e lo faccio, sì

A volte devi perdere qualcuno

Solo per scoprire che ami davvero qualcuno

Oh-oh sì

A volte devi perdere qualcuno

Ooh ooh

Devi perderne un po '

Devi perdere qualcuno