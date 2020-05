Problemi con Tutti (Giuda): il nuovo singolo di Fedez (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 15 maggio 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Fedez.

Dopo il singolo Le feste di Pablo, nel quale ha collaborato con Cara, Fedez è tornato a pubblicare un singolo da solista, a più di un anno di distanza da Paranoia Airlines, album pubblicato nel gennaio 2019, certificato Disco di Platino.

Da oggi, venerdì 15 maggio 2020, infatti, è disponibile il singolo Problemi con Tutti (Giuda) che segna anche il ritorno di Fedez ad uno stile più simile ai suoi esordi.

La canzone è prodotta da Davide Simonetta mentre la copertina del singolo è stata curata da Leo Ortolani.

Di seguito, trovate il testo di Problemi con Tutti (Giuda); cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Fedez - Problemi con Tutti (Giuda): il testo

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per caritè

Faccio piovere sul tuo vino démodé

Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non Rinascime' Mania

Tatuato in policromia

Ho le vele e quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo, suvvia, quella roba, non mia

Permette la domanda, è mai stato alla Diaz

Ok, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia.

Mi fanno le foto mentre muoio

Cristo, come devo fare

Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi.

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu.

Nella mia macchina, i vetri non sono

Mai stati l'unica cosa fumé

Mi dici le cose cattive, abrasive

Ma dai e mi fanno ridere

Sesso facile col sesso debole

Siamo tutti giochi di pote'

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o sono lacrime.

Mi fanno le foto mentre muoio

Cristo, come devo fare

Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi.

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, non perdere tempo a salvarmi.

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù, per ogni bandito una macchina blu.