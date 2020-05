Gaia Gozzi ad Amici speciali: canzoni e biografia

Di Alberto Graziola venerdì 15 maggio 2020

Gaia Gozzi ad Amici Speciali dopo la vittoria di Amici 19 e la partecipazione a X Factor

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19 e, dopo poche settimane, eccola tornare in gara ad Amici Speciali.

Nata a Viadana (Mantova), è italo brasiliana e vive a Milano. Comincia ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola ed è autodidatta. Nel 2016 partecipa al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto.

Il 3 aprile si è aggiudicata la vittoria assoluta della 19esima edizione di “Amici” e il Premio TimMusic per l’inedito piu’ ascoltato sulla piattaforma TimMusic (“Coco Chanel”). Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale su etichetta Sony Music Italy il suo album “Genesi“, che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica FIMI GfK, stabile da oltre un mese nella Top 15 della classifica degli album più venduti (dati Fimi GFK) e ha già superato 15 milioni di stream. Il primo singolo estratto “Chega” ha esordito al primo posto della classifica iTunes ed è stabile da quasi due mesi nella Top 20 della classifica dei singoli più ascoltati (dati Fimi GFK) e nella Top 20 Earone. "Genesi" è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali. Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.

Il 22 maggio esce la versione deluxe di “Genesi” dal titolo “Nuova Genesi” con 3 inediti. L’album rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua “nuova genesi" appunto. Track listing di “Nuova Genesi”: 1) “Chega”; 2) “Densa”; 3) “What I say”; 4) “Mi ricordo un po’ di me”; 5) “Coco Chanel”; 6) “Fucsia”; 7) “Stanza 309”; 8) “Il rosso delle rose”; 9) “Bela Flor”; 10) “Calma”. Gaia è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.