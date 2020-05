Michele Bravi, Amici, Instagram e canzoni

Di Alberto Graziola venerdì 15 maggio 2020

Michele Bravi ad Amici, Instagram e canzoni

Michele Bravi è tra i concorrenti in gara ad Amici Speciali in onda da questa sera, 15 maggio 2020. Oggi è uscito il nuovo singolo del cantante, La vita breve dei coriandoli.

Ecco, a seguire, la biografia.

È un musicista che divide la sua espressione artistica tra musica e web. Nel 2013, vince “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Sempre nel 2017, entra a far parte del cast del Serale della 17esima edizione di “Amici”, nel ruolo di tutor, ed è la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”. Nel 2018 collabora con Gué Pequeno al singolo doppio platino di Elodie “Nero Bali” e pubblica il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori). L’uscita del suo nuovo album “La geografia del Buio”, programmata per marzo 2020, è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria. Michele è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.

Questo il suo account Instagram ufficiale.