Alberto Urso, canzoni e la sua partecipazione ad Amici Speciali

Di Alberto Graziola venerdì 15 maggio 2020

Alberto Urso, Instagram, canzoni e Amici

Alberto Urso è tra i concorrenti in gara ad Amici Speciali, in partenza stasera, 15 maggio 2020, in prima serata su Canale 5. Il cantante ha rilasciato proprio oggi il suo nuovo singolo, Quando quando, cover del pezzo di Tony Renis e inciso insieme al collega J-Ax.

Ecco, a seguire, la biografia di Alberto Urso:

Nasce a Messina. La passione per la musica sboccia a soli 8 anni quando il papà lo porta per la prima volta a sentir cantare un amico tenore. Grazie alla sua predisposizione naturale al canto e grazie al sostegno della sua amata nonna Rosetta, studia e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Suona il pianoforte, il sax e la batteria.

Il 10 maggio 2019 pubblica con la major Universal Music Italy (Polydor Records) il suo primo disco intitolato “Solo” (9 inediti e 2 cover). Il 25 maggio vince la 18esima edizione di “Amici” e con la sua partecipazione e vittoria avvicina molti giovani al genere lirico e pop lirico. Tra settembre e ottobre Canale 5 lo ingaggia come tutor di canto della squadra blu nella prima edizione del talent “Amici Celebrities”.

Il 29 novembre inizia il suo primo live tour prodotto da Friends & Partners. Il 31 ottobre esce il suo secondo album “Il Sole ad Est” - 8 inediti scritti per lui da importanti autori tra cui Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silveste, Federica Camba e Briga - che scala subito la classifica FIMI GfK degli album più venduti in Italia conquistando il secondo posto.

Tra novembre e dicembre registra diversi brani a Londra presso gli storici Metropolis Studios (dove hanno inciso i più grandi cantanti e musicisti del mondo). Dal 4 all’8 febbraio 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Il Sole ad Est” (scritto da Gerardo Pulli e Piero Romitelli) e con “La voce del silenzio” in coppia con Ornella Vanoni.

Venerdi’ 7 febbraio 2020 esce la riedizione dell’album “Il Sole ad Est”, checontiene il brano sanremese e altri 4 canzoni. Alberto è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.