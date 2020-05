Irama, canzoni, Amici, Instagram e nuovo singolo

Di Alberto Graziola venerdì 15 maggio 2020

Irama ad Amici, Instagram, canzoni e Sanremo

Irama è tra i concorrenti in gara ad Amici Speciali, in partenza venerdì 15 maggio 2020. Ecco, a seguire, la biografia dell'artista che il 19 maggio prossimo rilascerà anche il nuovo singolo, Mediterranea.

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce a Carrara. A soli 7 anni si appassiona alla musica, ascoltando grandi cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini, e a scrivere le sue prime canzoni.

Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Resterà”, certificato disco d’oro da FIMI GfK. Nell’estate del 2016 vince la sezione Giovani del “Coca Cola Summer Festival”. L’anno seguente ritorna a partecipare al festival estivo di Canale 5, questa volta nella categoria Big.

Nel 2017 conquista un posto nella scuola di “Amici”, nonché la vittoria del programma. Il suo singolo “Nera” raggiunge la certificazione di quadruplo Platino e anticipa l’album “Plume” che resta in classifica al primo posto per 11 settimane consecutive, rappresentando un vero e proprio record per l’Italia. Ottiene il triplo disco platino ed è anche l’unico disco dell’anno ad aver venduto 100 mila copie fisiche. Nel 2019 partecipa alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta” (doppio disco di Platino).

Il tour registra il tutto esaurito e si chiude con un concerto sold out al Forum di Assago. La sua carriera ha all’attivo 12 Dischi di Platino e 6 d’Oro ed è in continua ascesa anche grazie alla potenza di alcuni suoi singoli, divenuti veri e propri tormentoni musicali, come per esempio la hit dell’estate 2019 “Arrogante” che conquista l’Airplay radiofonico e il doppio Platino per le vendite. Nel 2020 pubblica il brano “Milano” feat. Francesco Sarcina, i cui proventi sono destinati a favore dell’emergenza COVID-19. Irama è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.