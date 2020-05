Carl Brave, reunion in vista con Franco 126? Il cantautore lo esclude

Di Giulio Pasqui venerdì 15 maggio 2020

"E' stata una bella avventura, ma ogni cosa ha il suo tempo e i film migliori non hanno un sequel", dice Carl.

Carl Brave e Franco 126 si riuniranno, prima o poi? Se lo chiedono i fan del duo che tra il 2016 e il 2018 ha sfornato tante belle canoni. Alla fine del lungo tour legato a "Polaroid", dopo aver annunciato una pausa, Carl Brave e Franco126 si sono sciolti definitivamente. Sono sparite le pagine social in comune e il progetto si è eclissato. Il motivo di questa scelta non è mai stato spiegato. Una lite, forse? Non lo possiamo sapere, ma ai tempi venne smentita. "Carl è un grande artista e ha preso la sua strada. Io ho la mia. Non credo ci saranno altri dischi insieme", aveva detto Franco a Vanity Fair.

E ora? Ora i fan sono tornati a chiedere ai due se ci sarà mai un "sequel", una fase due del duo. Ma Carl Brave, rispondendo a una domanda su Instagram, è stato alquanto eloquente: "E' stata una bella avventura, ma ogni cosa ha il suo tempo e i film migliori non hanno un sequel". Insomma, qualora non fosse chiaro: Carl e Franco proseguiranno per le loro strade da soliste.