Si cagnata, Daniele De Martino feat. Tony Colombo: testo e video

Di Sebastiano Cascone mercoledì 13 maggio 2020

Il duetto di Daniele De Martino e Tony Colombo su Si Cagnata

Daniele De Martino e Tony Colombo hanno pubblicato un nuovo singolo, che porta per titolo, Si cagnata. Il video ufficiale della canzone è primo nelle tendenze di Youtube Italia raggiungendo quasi un milione di visualizzazioni. Il pezzo, in realtà, è una cover di Colombo di oltre 12 anni fa. E' contenuto, infatti, nell'album 'Tony Colombo.it', datato 2008.

A seguire, trovate il testo del brano.

Sul' si o' pens me nun te fà durmì

Nun te vo' bbene te vuo' te fa suffrì

chell' nun è femmen e niente ppe tè

si vuò viver' lasciala sta'

Te guardavo e m'embrugliav

cu chist'uokki m'ingannav,

si crisciuta in da sti mani

ca nun t'hanno mai spugliato

eri piccola eri un fiore,

eri bella da morire,

po si'addivintata nata

si crisciuta e si cagnata,

si ti pagano pi fa 'mmore

po tu vinni chistu core

nunn'e tieni i sentimenti,

nun si femmina un si niente,

t'agg regalato a vita

tutttu chell c'hai vuluto,

ma nunn'agg mai capito

ca pur'io ava pavà

Che chiagni a fa

chist'ammore l'hai distrutto

nunn'o puo ammuccia cu nu vaso

e na carezza nunn'o po accattà

pure se o' faciss?

E' Tardi già,

nun me tuccà

O giocattolo s'è rutto

nun po cchiu pazzia,

pure si ti voglio bene nunn 'o pozz fa

pure se mi vasi e tardi gia.

Sicilia ci sei?

Campania ci sei?

Puglia ci sei?

Calabria ci sei?

Italia ci sei?

Te guardavo e m'embrugliav

cu chist'uokki m'ingannav,

si crisciuta in da sti mani

ca nun t'hanno mai spugliato

eri piccola eri un fiore,

eri bella da morire,

po si'addivintata nata

si crisciuta e si cagnata,

si ti pagano pi fa 'mmore

po tu vinni chistu core

nunn'e tieni i sentimenti,

nun si femmina un si niente,

t'agg regalato a vita

tutttu chell c'hai vuluto,

ma nunn'agg mai capito

ca pur'io ava pavà

Che chiagni a fa

chist'ammore l'hai distrutto

nunn'o puo ammuccia cu nu vaso

e na carezza nunn'o po accattà

pure se o' faciss?

E' troppo tardi già,

nun me tuccà

O giocattolo s'è rutto

nun po cchiu pazzia,

pure si ti voglio bene nunn 'o pozz fa

pure se mi vasi è troppo tardi già".

Sul' si o' pens me nun te fà durmì

Nun te vo' bbene te vuo' te fa suffrì

chell' nun è femmen e niente ppe tè

si vuò viver' lasciala sta'.