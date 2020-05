Ce la faremo, Alessandro Cattelan: ecco il video dal programma EPCC LIVE

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Alessandro Cattelan, Ce la faremo: il video

A EPCC LIVE, Alessandro Cattelan è tornato a cantare la sua ultima hit, “Ce la faremo”, l’inno - musicato dagli Street Clerks - di tutte quelle frasi che hanno riempito le nostre giornate di quarantena e che ora non sopportiamo più. Stavolta la canzone era accompagnata dalla sua traduzione nella lingua dei segni Italiana.

Qui sotto il testo della canzone, in apertura post la clip del brano:

Mia madre si fa bella per le dirette di Conte

Ma quando mi videochiama le vedo solo la fronte

E non si gioca più la domenica

E palleggiamo con la carta igienica

Ed esco a prendere aria mezz'oretta sul balcone

Ma il vicino canta l’inno tutti i giorni a tutte le ore

E sento una voce da lontano

"Ce la faremo! Ce la faremo!"

me lo scrive ogni giorno il cugino scemo

Ce la faremo, ma intanto chiedo

Come si accede al porno premium, qualcuno l'ha capito?

Chiedo per un amico

Se c'è una cosa che temo di più degli assembramenti

son le persone che li chiamano assemblamenti

e quelli così orgogliosi manco fossero la NASA

per un'altra foto del pane fatto in casa

Ed ero anche convinto di essere un buon genitore

fino al quarto pigiama party nell’arco di 24 ore

e ancora quella voce da lontano

“Ce la faremo!”, basta ti prego

Ce la farò se smetterai di urlare dal terrazzo

Cugino scemo, cugino scemo

La pandemia col 5G non c'entra un c**zo

E apprezzo il gesto, ma non ha senso

La mascherina se la tieni sempre sotto il mento

Ce la faremo, ma intanto chiedo,

Mi confermate il porno premium nella fase 2?

Chiedo per un amico

Immagini concesse da Sky, EPCC, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand