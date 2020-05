Philip, Dalla Zona è l'album d'esordio

Di Fabio Morasca martedì 12 maggio 2020

L'album d'esordio del rapper milanese.

A partire dal prossimo 22 maggio, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, l'album d'esordio di Philip che si intitola Dalla Zona.

Per il suo primo album ufficiale, pubblicato con l'etichetta Warner Music Italia, Philip ha collaborato con artisti della scena rap italiana come Capo Plaza, Shiva ed Emis Killa e con la giovane promessa VillaBanks. Per quanto riguarda le produzioni, Philip si è affidato a Quentin Malandrino, AVA, Adam11 e Mojo Beatz, Areck e i producer francesi YJ Production e DOGHEN.

La direzione artistica dell'intero progetto è stata affidata a Don Joe, produttore e dj noto ovviamente per aver raggiunto il successo con i Club Dogo.

La canzone che vede la presenza di Capo Plaza, Tutto Apposto, prodotta da Ava e Quentin Malandrino, è stata pubblicata lo scorso 27 settembre. Altri singoli già estratti dall'album sono la traccia d'apertura, Dalla Zona (Intro), Bambina, Tuta Nera e Bravi Ragazzi (primo singolo rilasciato con una major).

Il singolo di lancio di Dalla Zona è Marbella, pubblicato lo scorso 1° maggio.

Per quanto riguada la sua carriera, Philip, inizialmente noto con il nome d'arte di Philip Plane, si è fatto conoscere nel 2017 grazie ai singoli Criminale, Zidane e Il quartiere lo vuole, brani fortemente influenzati dalla nuova trap francese.

Di seguito, trovate la tracklist di Dalla Zona.

Philip - Dalla Zona: la tracklist

1. Dalla Zona (Intro)

2. Valetudo

3. Marbella

4. Equipe (feat. Shiva)

5. Mula gang

6. Plata

7. Colossale (feat. Emis Killa)

8. Bambina

9. Ex (feat. VillaBanks)

10. 6 di mattina

11. Bravi ragazzi

12. Solo

13. Tutto apposto (feat. Capo Plaza)

14. Tuta nera