Katy Perry conferma: "Il nuovo album uscirà nel 2020"

Di Alberto Graziola lunedì 11 maggio 2020

Katy Perry assicura: il nuovo disco uscirà nel 2020 (quarantena o no)

Daises è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry, in radio e download digitale da venerdì 15 maggio 2020. La cantante, che sta aspettando il primo figlio dal compagno Orlando Bloom, non ha intenzione di prendersi una pausa dopo l'annuncio della sua gravidanza. Anzi, l'artista ha deciso di lanciare proprio in queste settimane la sua nuova era discografica, assicurando che il quinto disco di inediti uscirà nel 2020.

"Sicuramente si deve rimanere creativi. In California, sapete, ci saranno molte regole e modi di fare le cose - non torneremo alla normalità. Farò un album quest'anno, che ci sia la quarantena o no, perché non permetteremo a nessun coronavirus di impedirci di ballare, anche se stiamo ballando nelle nostre case"

Katy ha aggiunto che le canzoni "potrebbero essere utili, potenti, piene di speranza e gioiose".

Sul primo singolo ufficiale, Daises, ha anticipato, via Facebook: