Biberon, Dark Polo Gang, Drefgold e Anna: testo e audio

Di Alberto Graziola domenica 10 maggio 2020

Dark Polo Gang, Drefgold e Anna, Biberon: significato canzone, testo e audio

Biberon è il titolo di un brano che vede la collaborazione dei Dark Polo Gang insieme a Drefgold e Anna. Il pezzo è schizzato immediatamente ai primi posti nei video di maggior tendenza su YouTube.

Qui sotto potete leggere il testo del pezzo, in apertura post, invece, l'audio della canzone.

[Intro: DrefGold]

Sick Luke e Charlie, ah

[Strofa 1: Drefgold]

Il bambino piange (Basta), non va bene (Fatelo smettere)

Parli tu? Okay, io anche (Eccomi), mo va bene (Skrrt)

KNGL hunter, sparo, chiudi le ante

In tasca ho utili e carte, frase utile in parte

Quella B l'ho vista ieri (Vista ieri, proprio ieri)

Sono in campo, Christian Vieri (Christian Vieri, Bobo Vieri)

Gol ai carabinieri, sì, sono nei problemi

Non ho Levi's, ho Burberry, soldi dentro ai miei pensieri

[Strofa 2: Pyrex]

Quando entro fanno: "Eccolo", poveri hater, tremano

Tanti soldi in mano, sembrano un mazzo di Yu-Gi-Oh! (Cash)

Ho acquistato un nuovo ciondolo, bevo champagne dal biberon

No termosifoni, baby, lo sai che sono gelido (No, no, no, no)

Denti d'oro zecchino, spazzolino e dentifricio

Pulluppiamo te e il tuo amico sopra un fottuto triciclo

Il tuo swag mi fa schifo, ho Amiri jeans, sono un figo

Fresco come un ghiacciolo, tengo i miei vestiti in frigo, ah

[Strofa 3: Tony Effe]

Sono il boss della Dark (Gang), il padre della trap (Sosa)

Quando ho coca nella giacca divento Super Sayan (Gang gang)

Questo bambino piange, fatelo smettere (Sh, sh)

Il mio amico si faceva (No), non è riuscito a smettere

Alzo soldi come banche svizzere (Swiss), sul collo ho solo lucciole

Io e la gang voliamo in alto come se fossimo un missile (Okay)

Fumando solo cookie, a cena mangio crudi (Ehi)

Non voglio i tuoi saluti (No, no), non siete i benvenuti (Snitch)

[Strofa 4: Wayne]

Entriamo e fanno: "Wow" (Wow), sì, fanno: "Wow" (Wow)

Non vedo il tuo bust down (Dov'è?), dov'è il tuo bust down? (Dove?)

Con le chiappe twerka (Twerka), sembra che dica: "Wow"

Sembra che dica: "Wow" (Clap-clap), sembra che dica: "Wow" (Wow)

Se mi vedi con la gang, allora sentiti in pericolo (Gang, gang)

Un pacco di soldi alto come un bambino piccolo

Non metterti in ridicolo (No), sul collo ho un chilo minimo (Chilo)

Non voglio un figlio stupido, lo faccio fuori subito (Via)

[Strofa 5: ANNA]

Sparo a 'ste pute da un 'Rari, spendo 5.000 con Tony da Amiri

Tutti 'sti hater di merda sanno solo piangere, mi sembrano dei bambini

Ricordo da bimba sopra il seggiolone, sippavo dal biberon

Ora che sono diverse le cose regalo a mamma Vlone

Sono a posto come quando nonna

Chiede ai nipotini se ne vogliono ancora

Mi stanno addosso come i miei parenti

Quando mi domandano: "Come va a scuola?"

Portate rispetto che siete mie figlie, chiamatemi pure mamma

Fammi un gelato al sapore di soldi, ti lancio in faccia la panna