Tomorrow's world, Matt Bellamy: lyrics, testo e traduzione

Di Alberto Graziola domenica 10 maggio 2020

Matt Bellamy, Tomorrow's world: significato canzone, testo e traduzione

Matt Bellamy ha rilasciato il brano "Tomorrow's world" e ha parlato così della canzone al sito NME, spiegando di come rappresenti il suo stato durante la quarantena:

"Questa canzone cattura il mio umore e i miei sentimenti mentre sono in prigione. Mi è stato ricordato ciò che conta davvero nella vita e ho scoperto un crescente ottimismo, apprezzamento e speranza per il futuro. Il titolo della canzone deriva da un vecchio programma televisivo della BBC chiamato Tomorrow's World, che ho visto da bambino negli anni '80 e mi sono sempre goduto le selvagge previsioni futuristiche di come sarebbe la vita adesso. Tutto sembra piuttosto adorabile, confortante e ingenuo in retrospettiva e mi ricorda che nessuno di noi sa davvero cosa riserva il futuro.

Matt Bellamy, Tomorrow's world, Lyrics

Your eyes see clearer

Your hands can heal her

Your lips taste her beauty

Don't you waste it

Don't you waste it

Your body is stronger

Your mind is a wonder

Your heart is so full of love

Don't you waste it

Don't you waste it

Look to tomorrow

The end of our sorrows

Our world could be so full of joy

Don't you waste it

Don't you waste it

Matt Bellamy, Tomorrow's world, Traduzione

I tuoi occhi sono più chiari

Le tue mani possono guarirla

Le tue labbra assaggiano la sua bellezza

Non sprecarlo

Non sprecarlo

Il tuo corpo è più forte

La tua mente è una meraviglia

Il tuo cuore è così pieno di amore

Non sprecarlo

Non sprecarlo

Guarda a domani

La fine dei nostri dolori

Il nostro mondo potrebbe essere così pieno di gioia

Non sprecarlo

Non sprecarlo