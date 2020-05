Foo Fighters, rimandato il nuovo album a causa del Coronavirus

Accantonato il nuovo album dei Foo Fighters a tempo indeterminato.

Non si sa quando verrà rilasciato il disco di inediti della band a causa dell'emergenza coronavirus che ha colpito il mondo intero e che sta, di conseguenza, condizionando le vite e i progetti di tutti. E i Foo Fighters si accodano insieme ad altri colleghi che hanno deciso di rimandare l'uscita di nuovi dischi già previsti e annunciati.

Il gruppo statunitense ha confermato di aver completato i lavori sul seguito di "Concrete and Gold" del 2017, ma non ha idea di quando sarà rilasciato a causa della pandemia di coronavirus.

"Per ora l'abbiamo messo da parte per capire esattamente quando accadrà"

Mentre è isolato in casa con sua moglie Jordan Blum e le loro figlie, Violet, Harper e Ophelia, Dave non sta nemmeno suonando la chitarra perché è stanco di lavorare all'album.

"Dal momento in cui finiamo e sono soddisfatto, aspettiamo il rilascio e non sono per niente ansioso di rimetterci mano"