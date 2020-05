Britney Spears sostituisce la cover dell'album Glory: ecco perché

Di Alberto Graziola sabato 9 maggio 2020

Britney Spears ha deciso di cambiare la copertina dell'album Glory

Nelle scorse ore è apparsa, nei download digitali, una nuova cover dell'album Glory di Britney Spears. Uscito nel 2016, il disco ha debuttato al terzo gradino della Billboard 200 e in vetta nella classifica Fimi in Italia. Nei giorni scorsi, i fan, in America, hanno deciso di omaggiare l'artista, acquistando l'album e facendole raggiungere il primo posto nella chart iTunes.

Poi, ecco l'improvviso cambio di copertina per il disco. Un mistero che ha incuriosito i fan e che ha portato la stessa Britney a spiegare la decisione con un post su Instagram:

"Avevate chiesto una nuova cover per Glory e dal momento che è tornata alla numero uno, l'abbiamo fatto accadere! Non sarebbe mai potuto succedere senza tutti voi!"

You asked for a new Glory cover and since it went to number one we had to make it happen !!!! Couldn’t have done it without you all 💞😘🌹✨!!!!

Una copertina decisamente più efficace di quella scelta per il rilascio del disco nel 2016. E quattro anni dopo, i fan hanno apprezzato il cambio...