Crema di Buccia: il nuovo singolo da solista di Chiello FSK (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 8 maggio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo da solista di Chiello FSK.

Dopo Mitra di Sapobully e 10 Sprite di Taxi B, è arrivato anche il singolo da solista di Chiello FSK che completa, quindi, questa "trilogia" di singoli, pubblicati in queste settimane, dai componenti degli FSK Satellite, il collettivo trap che ha raggiunto il successo grazie all'album FSK Trapshit.

Il singolo di Chiello si intitola Crema di Buccia. Prodotto da Greg Willen, il sound e le atmosfere di questa canzone sono decisamente lontane dalle sonorità trap e hardcore alle quali gli FSK Satellite ci hanno abituato.

Il singolo è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire da oggi, venerdì 8 maggio 2020.

Di seguito, trovate il testo di Crema di Buccia; cliccando sulla foto in alto, invece, è possibile ascoltare la canzone.

Chiello FSK - Crema di Buccia: il testo

Ma allora non è vero che mi stai aspettando

Hai detto una bugia, io ne ho dette ogni tanto.

Che cosa vuoi davvero, proprio come pensavo

Sei solo un altro che vive nel suo passato

Eh no, però con te non sono stato buono

E ma allora adesso non so più chi sono

Verde o rosso, Fra' o Anastasia,

E io chi sono.

Non lo saprai mai

Quali ricordi sono andati persi

Adesso vedi solo il peggio di me

Dovresti mettere assieme i pezzi

Ma non ci riesci mai

Da quando ne hai persi, rotti o buttati

Scordati di me.

Ma allora non è vero che mi stai aspettando

Hai detto una bugia, io ne ho dette ogni tanto

A sorsi, latrine di ossa sepolte

Giorni persi

Sono solo un altro bastardo

Ora ti odio e nient'altro.

Non lo saprai mai

Quali ricordi sono andati persi

Adesso vedi solo il peggio di me

Dovresti mettere assieme i pezzi

Ma non ci riesci mai

Da quando ne hai persi, rotti o buttati

Scordati di me.

Non lo saprai mai

Quali ricordi sono andati persi

Adesso vedi solo il peggio di me

Dovresti mettere assieme i pezzi

Ma non ci riesci mai

Da quando ne hai persi, rotti o buttati

Scordati di me.