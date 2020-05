Parlo ai cani, Da Blonde: è uscito l'EP

“Parlo ai cani” è il titolo del nuovo EP di Da Blonde, disponibile in tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 8 maggio, pubblicato da Octopus Records.

Queste le parole usate per descrivere la forte esigenza artistica che l’ha portata, finalmente, a realizzare il primo lavoro completamente solista.

Lasciando alle spalle importanti e costruttive collaborazioni con il mondo del rap, ora l’artista si concentra su sé stessa, sulla sua voce, sui suoni e sulle parole che la rappresentano al meglio. Un disco melodico, introspettivo, intimo e sincero, essenziale negli arrangiamenti, lineare nelle produzioni ma emozionale e diretto. Un dream pop che flirta con il rock, dove le chitarre rincorrono linee vocali sensuali e graffianti. In questo viaggio dal mondo urban al pop rock è stata accompagnata dal produttore e chitarrista Giuseppe Fontanella, già membro dei 24 Grana.

“Fare musica per me è come una terapia, mi aiuta ad accettare la realtà, avevo semplicemente voglia e bisogno di scrivere quello che sentivo senza che per forza qualcuno dovesse dirmi quanto andasse bene o meno”.