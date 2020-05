Daisies, Katy Perry: nuovo singolo dal 15 maggio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 7 maggio 2020

Katy Perry, Daisies: significato canzone, lyrics, testo e traduzione

Daisies è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry, in uscita venerdì 15 maggio. Il brano è il primo pezzo che anticipa l'uscita ufficiale del quinto disco in studio della cantante.

The first single from #KP5 is called #DAISIES and she’s coming MAY 15, 2020 🌼

THE MUSIC MUST GO ON

Pre-save link in bio

Archiviati, quindi, gli altri singoli promozionali rilasciati nei mesi scorsi: Never Really Over, Small Talk, Harleys in Hawaii e Never Worn White. Tra questi, solo Never Really Over ebbe un discreto successo radiofonico e in classifica.

La nuova era è pronta per iniziare...