Anna Tatangelo, nuovo singolo in arrivo: ecco le parole della cantante

Anna Tatangelo ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo. La cantante, caricando un'immagine sul suo profilo Instagram, ha confermato di essere al lavoro su nuova musica e che il primo brano verrà rilasciato fra poco:

Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza...😉 Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi 💣...Sta per partire un nuovo viaggio... e manca davvero poco all’uscita del primo singolo!