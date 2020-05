Milioni di Supereroi, la canzone dialogo di Paolo Carminati e suo figlio per l'emergenza Coronavirus

“Milioni di Supereroi” è il titolo di una canzone, dialogo tra padre e figlio, nato dalla penna di Paolo Carminati, imprenditore torinese, e di suo figlio di 9 anni.

Il brano sarà presto ascoltabile gratuitamente su Spotify e potrà essere scaricato anche su iTunes: tutti i proventi dei download, dei diritti d’autore ed editoriali saranno totalmente devoluti a favore di “Specchio dei Tempi – La Stampa” per sostenere gli interventi a supporto dell’emergenza Coronavirus.

La canzone è già disponibile su Youtube (cliccate sull'immagine in apertura post per ascoltarla) e in ogni condivisione sui social network, i musicisti inviteranno ad effettuare una donazione sull’IBAN IT67 L0306909 6061 0000 0117 200 destinato allo Specchio dei Tempi e con causale “Milioni di Supereroi”.

Ecco le parole di Paolo Carminati nel raccontare come è nato il progetto:

“In questi giorni di quarantena ho scritto una canzone che racconta le emozioni che proviamo in questo periodo così difficile e strano. Nasce dalle parole e dai pensieri di mio figlio Federico, di nove anni: come spesso accade, sono i bambini che spiegano le cose a noi”.

Il pezzo è stato scritto e composto in collaborazione con i musicisti a distanza, ognuno da casa propria.

“È stata una esperienza nuova anche questa modalità di lavoro e grazie all’impegno e alla passione di chi ha preso parte al progetto siamo riusciti a dare vita ad un brano in grado di raccontare le emozioni che volevo trasmettere”,

Qui sotto, a seguire, il testo della canzone:

Milioni di Supereroi (Testo e Musica Paolo Carminati)

Adesso che il motore del mondo

sembra essersi inceppato

tu pensi sia un brutto sogno

scusa se non ti ho ancora svegliato

come fossimo atterrati

su un pianeta deserto e lontano

ma con l’astronave che hai costruito

vedrai amore che ce la faremo.

A ritornare al mondo che amiamo,

nonostante i suoi difetti

tornare a correre, a giocare

a ridere per strada come dei matti,

ricomincerà la scuola, con tutti i tuoi amici

e i tuoi piccoli pensieri

questa notte passerà

arriverà domani

RIT. E passerà

come passano tutte le cose del mondo e lo sai

come passano, volano gli anni e sei cresciuto oramai

come passano certi dolori nel cuore

anche se spaccano il cuore a metà.

E passerà,

perché abbiamo milioni di super eroi che per noi

ogni giorno combattono e non si arrendono mai

perché, proprio come mi hai detto

vinceremo questa battaglia e passerà

Adesso che viviamo sospesi

e il mondo sembra trattenere il fiato

proviamo emozioni e paure

che neanche avevamo immaginato

“ma noi siamo forti” mi hai detto

dobbiamo solo aspettare

che questo infinito tempo imperfetto

torni a essere il tempo normale

Che le cose che sembrano perse

ritornino al loro posto

che io riveda tutti i miei amici

e che succeda molto presto

a chi è triste e vive da solo

a chi un amico non ha

vorrei dirgli di non avere paura

che tutto questo passerà

- Testo e Musica: Paolo Carminati

Arrangiamenti: Carlo Zorzi e Fufo Serra

Voce: Lele Piras

Chitarre: Carlo Zorzi

Basso, programmazione: Fufo Serra

Mixato da Fufo Serra

Realizzazione e Montaggio Video: Paolo Carminati con la collaborazione

artistica di Federico Carminati)