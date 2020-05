Pooh Amici per sempre, Rai 1: il live per i 50 anni di carriera della band

Di Alberto Graziola martedì 5 maggio 2020

Pooh Amici per sempre, Rai 1, scaletta concerto, brani e live

I Pooh saranno nuovamente protagonisti della prima serata di Rai1, martedì 5 maggio alle 21.25, con “Pooh – Amici per sempre”, lo speciale condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene.

Emma, i Modà, Patty Pravo e Rocco Hunt si alternano sul palco insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Riccardo Fogli tra duetti inediti all'insegna delle emozioni. I Pooh si raccontano attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia.

Lo speciale verrà riproposto al pubblico arricchito di alcune immagini del loro leggendario concerto allo Stadio San Siro di Milano davanti a oltre 50.000 spettatori. Alla regia Maurizio Pagnussat.

Qui sotto la scaletta della serata evento che viene riproposta questa sera, 5 maggio 2020, in prima serata su Rai Uno.

Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Pronto Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)