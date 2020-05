Cacao, Ghali feat. Dark Pyrex: testo e audio della canzone

Di Alberto Graziola lunedì 4 maggio 2020

Ghali feat. Dark Pyrex, Cacao: testo e significato canzone

A sorpresa, venerdì è uscito su tutte le piattaforme di streaming il nuovo brano di Ghali (feat. Pyrex), Cacao, prodotto da Sick Luke e subito ha raggiunto la prima posizione su Spotify.

Un primo assaggio di DNA+, la deluxe edition - di prossima pubblicazione - dell’album uscito lo scorso 21 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records e già certificato Oro. Un brano dal suono crudo e deciso, uno stile che rispecchia molto quello del Ghali degli esordi.

Intanto continua il successo di Good Times. Il brano ha infatti conquistato la prima posizione della classifica EarOne, risultando così la canzone più trasmessa della settimana dalle radio italiane, e si mantiene saldo ai vertici di iTunes, Spotify e della classifica ufficiale di vendita.

Qui sotto potete ascoltare Cacao e leggere il testo del pezzo.

Ghali feat. Dark Pyrex, Cacao, Testo

[Ritornello 1: Ghali & Pyrex]

Fumo cacao, mi sento meravigliao (Wow)

Entro nella scena, amico, sembra un black out (Out)

Capo dell'anno, fra', non sento il countdown (Nah)

Tu capotavola in tavolo rotondo, time out (Sick Luke, Sick Luke)

Fumo cacao, vengo dalle trap house

La gente fa: "Uoh" perché ho il fattore wow (Wow)

Diamanti blu come i capelli di Milhouse

KO, knock-out, ora ti serve un time out

[Strofa 1: Ghali]

Uff, tienimi, fidati

Fallo per te e per i tuoi amici, per la family (Yeah)

Oggi non ho bisogno di security

Fatality, proteggiti, sono pronto, TNT (Sono pronto, TNT, tu, tu)

So che ci si capisce tra colleghi (Ehi)

Mi deludi se mi dici che non preghi

Ti rollo in un lenzuolo, frate', e ti accendo dai piedi, uff

Dopo puzzi di cannella spenta

Questa merda fa venire il mal di testa (Ah)

Fumo solo rapper, no webstar (Ah)

Sono organizzato come un gangsta, mhm

Non riesco a stare zitto (Ah)

Compro casa, non voglio l'affitto (Yeah)

Porto figa a casa del tuo amico ricco (Ehi)

Non darmi quella merda, io non pippo

[Ritornello 1: Pyrex & Ghali]

Fumo cacao, vengo dalle trap house

La gente fa: "Uoh" perché ho il fattore wow (Wow)

Diamanti blu come i capelli di Milhouse

KO, knock-out, ora ti serve un time out

Fumo cacao, mi sento meravigliao (Wow)

Entro nella scena, amico, sembra un black out (Out)

Capo dell'anno, fra', non sento il countdown (Nah)

Tu capotavola in tavolo rotondo, time out

[Strofa 2: Pyrex]

Din-don-dan, Big Bang, bling-blaow (Wow)

Sei un piccolo snitch, 6ix9ine, Mickey Mouse (Snitch)

Colpisco tipe al cuore come un like (Like)

Ice, ice, baby, come Vanilla Ice (Ice)

Tieni lontano da me la tua ragazza (Ah)

Perché le farò ballare la cucaracha (Uoh)

Quando passa Prynce si affaccia tutta la piazza (Prynce)

Air Force 1, come Barack Obama (No)

Se vuoi beef, va bene

Dimmi dove e quando, co-come Benji e Fede (Gang)

Tatuarti in faccia non ti rende un bravo rapper (No, no)

No, non sei di strada, resta sul marciapiede, sei fake e si vede

In giro con Ghali fumo come un rastafari'

Ci scattano editoriali tipo animali in safari

Scimmie, gorilla, giaguari, becchiamo lo swag gratis

Scena rap-trap, sai che siamo i proprietari, ah

[Ritornello 2: Ghali & Pyrex]

Fumo cacao, mi sento meravigliao

Entro nella scena, amico, sembra un black out

Capo dell'anno, fra', non sento il countdown

Tu capotavola in tavolo rotondo, time out

Fumo cacao, vengo dalle trap house

La gente fa: "Uoh" perché ho il fattore wow (Wow)

Diamanti blu come i capelli di Milhouse

KO, knock-out, ora ti serve un time out

[Outro: Ghali]

A casa